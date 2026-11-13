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台北股市昨（12）日重挫1165點、失守4萬4千點，今（13）日隨即展開強勢反攻，盤中大漲逾1200點，重新站回4萬4千點之上。電子權值股與高價股同步走強，創意（3443）盤中攻上8645元漲停價，超越川湖（2059）登上股后，距離前波歷史高點8750元僅差105元，成為今日盤面焦點。根據盤中行情，最高一度觸及44489.48點，截至上午11時來到44067.86點，上漲975.99點，漲幅2.26%，成交金額5185.79億元，較早盤高點有所回落，顯示市場仍有震盪。目前創意、聯發科（2454）、世芯-KY（3661）、大立光（3008）、玉晶光（3406）、穎崴（6515）、力旺（3529）及金像電（2368）等8檔個股攻上漲停，涵蓋半導體設計、光學、測試介面、矽智財及PCB等產業。其中，創意股價攻上8645元後，超越川湖，成為僅次於股王的台股第二高價股。個股方面，創意今日開盤直接跳空攻上漲停，股價來到8645元，上漲785元，漲幅約9.99%。隨著股價超越川湖，台股高價股排名也出現變化，創意躍居股后，後續能否進一步突破前波高點，成為市場關注焦點。回顧創意近期走勢，10月7日盤中最高曾來到8750元，創下歷史高點；11月11日則再度攻上漲停，收在7885元，11月12日回落至7860元。今日再度跳空漲停至8645元，短時間內迅速收復先前回檔幅度，距離前波高點只剩約1.2%。除了創意，聯發科（2454）、世芯-KY（3661）等半導體相關高價股也同步走強，顯示今日電子股反彈並非單一個股行情。市場對AI晶片供應鏈及相關企業後續成長性的期待，仍是資金關注方向之一。