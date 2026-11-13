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從新莊長大的孩子到3屆立委 蘇巧慧：讓每個人都被看見

主張「區域均衡、城市認同」 設都更局、智慧交通補足最後一哩路

推皇冠海岸、鑽石山城計畫 九大產業園區布局AI新興產業

六大福利政見照顧全世代 敬老卡1000點、假牙最高補助5萬

盼打造「夢想之都、希望之城」 蘇巧慧：政府會做你的後盾

2026新北市長選舉公辦電視政見發表會今（13）日登場，民進黨候選人蘇巧慧以「讓每一個人都被看見」為核心主張，回顧自己在新北成長、擔任3屆立委的經驗，強調新北29個行政區各有不同需求，未來將以「區域均衡、城市認同」為施政方向，推動都市更新、智慧交通、地方觀光、九大產業園區及青年創業等政策，同時提出涵蓋兒童、長輩的6大福利政見，包括免費營養午餐、兒童醫療補助、敬老卡提高至每月1000點、假牙補助最高5萬元等，期盼將新北打造為「夢想之都、希望之城」。蘇巧慧今開場表示，她是在新北長大的孩子，從小在新莊生活，見證新莊廟街的繁榮，也親眼看見台北縣逐步轉型，包括二重疏洪道從髒亂環境變成大型公園、鶯歌陶瓷博物館落成、雙和醫院興建，以及淡水漁人碼頭、八里左岸等景點發展，新板特區、林口新市鎮及三峽大學城也陸續成形，「這種脫胎換骨的改變，每一項都令人震撼。」除了硬體建設，她也回憶鶯歌陶瓷嘉年華、土城桐花祭、烏來櫻花季、石門風箏節、平溪天燈節及貢寮海洋音樂祭等大型活動，認為這些地方特色能夠透過政府規劃，轉化為具有國際知名度的文化品牌。蘇巧慧特別提到，當年參加貢寮海洋音樂祭時，除了看見台上表演者，也注意到警消、衛政及其他縣府人員默默維持現場秩序，讓活動順利進行。她認為，政府最重要的角色就是「搭好舞臺，讓大家能夠表現精彩」。談及從政經歷，蘇巧慧指出，自己2016年首次當選立委，在過去民進黨未曾勝選的樹林、鶯歌、新莊選區服務，任內推動萬大樹林線動工、三鶯線建設、鳳鳴車站提前啟用，以及大漢溪堤外便道串接等交通工程。她也提到，過去曾協助高地居民取得自來水、推動鳳鳴地區東門溪整治及滯洪池建設，改善淹水問題。其中，看到長者打開水龍頭、終於有水可用而落淚，讓她印象深刻，感嘆「這種等待一件微小的事，但是卻對你日常生活影響這麼重大的事，過去為什麼沒有人做？」在立法工作方面，蘇巧慧列舉推動《偏遠地區學校教育發展條例》，保障偏鄉學生教育機會；參與《太空發展法》立法，讓在地中小微企業有機會切入太空產業；以及推動公共借閱權，讓作者、譯者、繪者的創作獲得實質報酬。蘇巧慧強調，「這就是我的態度：讓每一個人都被看見。」她認為，不論需求大小、地區遠近，政府都應透過新觀念、新技術解決問題，希望將過去的服務經驗擴展到整個新北市。蘇巧慧表示，新北市基礎建設已有一定程度，現在正是打造城市品牌的時候。全市29區風土人情各不相同，她過去800天走遍各區，看見城區居民希望加速都更，山城、海城需要工作機會，烏來青年需要公共托育，坪林返鄉青年面臨土地問題，而新住民、原住民及客家社團也需要更多支持。她舉例，永和的大陳眷村文化、三重空軍一村的歷史記憶，以及中和四號公園的綠化發展，都應被納入城市規劃；科技大廠需要土地，中小微企業則需要資源，政府必須回應不同群體的需要。為此，蘇巧慧提出「區域均衡、城市認同」兩大核心方向。都市發展方面，主張成立專責「都更局」，提高行政層級、增加員額，提供單一窗口及政策優惠，提升都市更新效率。交通方面，除持續推動軌道與基礎建設如期、如質完工，也將推出「微血管計畫」，結合智慧公車、小黃車隊，補足大眾運輸最後一哩路；同時利用城市畸零地打造「口袋公園」，增加社區綠地，改善居住環境。地方觀光方面，蘇巧慧提出「皇冠海岸計畫」及「鑽石山城計畫」。她指出，新北擁有145公里海岸線及28座漁港，未來將串聯觀光漁業、近海體驗及海上交通路廊，把海岸線打造為新北最具代表性的觀光品牌。「鑽石山城計畫」則將整合步道、鐵道、車道、茶道及老街道等地方特色，透過新的行銷方式吸引遊客。她以淡蘭古道為例，指出沿線有許多土地公廟，若能設計集章活動，不僅可以讓遊客了解先民歷史與地方文化，也有機會帶動觀光熱潮。產業政策方面，蘇巧慧主張推動「九大產業園區」，包括八里智慧物流園區、淡海科技城、泰山楓江及樹林柑園等，提供無人載具、智慧醫療及其他新興產業所需的土地與試驗空間，吸引企業進駐。針對中小微企業，她也提出提供創新資金及專業教練團協助，降低企業導入AI技術的門檻，讓傳統產業及中小企業也能分享科技發展帶來的機會。此外，蘇巧慧提出「行政減壓，一年有感」，希望運用AI科技減少公務員、教師重複的文書工作及評鑑負擔，提升行政效率，讓民眾感受到簡政便民；同時透過「照顧照顧者」政策，支持長期投入公共服務及照顧工作的人員。社會福利方面，蘇巧慧表示，自己今年2月就提出「六大福利政見」，希望從兒童到長輩都能獲得照顧，減輕中間世代青年父母的家庭負擔。六大政策包括公立國中小營養午餐全面免費；0至6歲兒童免門診及住院部分負擔；6歲以下幼兒免費接種腸病毒及輪狀病毒疫苗；早產兒家庭提供3萬元照顧津貼；65歲以上長者裝假牙最高補助5萬元；敬老卡每月提高至1000點，且剩餘點數不再逐月歸零，改以年度計算。蘇巧慧認為，透過兒童醫療、營養午餐、長者假牙及敬老卡等措施，能讓孩子與長輩獲得更完善的照顧，也讓青壯年家庭減輕負擔。她強調，長輩願意出門活動、孩子能夠健康成長，就是全世代福利政策的核心目標。青年政策方面，她提出提供知識、資金及空間支持青年創業，並推動心理諮商「三加三」方案，協助青年減輕工作與生活壓力。對於有婚育需求的青年，則規劃提供最長20年的「婚育宅」，降低成家立業的居住壓力；至於選擇不婚、不生的民眾，也希望透過完善城市生活機能，讓新北成為能夠安心生活的地方。蘇巧慧最後表示，她期待的新北市，是一座充滿勇氣與希望的城市，無論居民來自哪個地方、處於人生哪個階段，只要帶著夢想來到這裡，政府都應提供足夠支持。她強調，「不要怕，衝吧！就往前走吧，帶著你的想像去發揮各種的可能性。」並期盼新北成為台灣人安身立命的首選，以及外國人一生一定要到訪一次的城市，打造台灣未來最好的「夢想之都、希望之城」。蘇巧慧最後表示，「我是蘇巧慧，我準備好了」，希望市民給她機會，一起走未來4年的路。