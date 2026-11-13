美國總統川普透露，輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳近日曾主動打電話給他，兩人談及黃仁勳目前面臨的風波。川普形容，黃仁勳現在的處境「簡直像在地獄一樣」，並透露黃仁勳最難過的，是這場風波對妻子及家人造成的傷害。
根據《彭博社》報導，川普當地時間12日接受媒體人史密斯（Stephen A. Smith）訪問時，談到黃仁勳卸任輝達執行長一事，透露自己前一天才與黃仁勳通過電話，是黃仁勳主動打給他的，並以「He's going through hell」，形容對方目前承受的煎熬。
川普進一步表示，黃仁勳最感到難受的，並不是失去執行長的職位，而是妻子與家人被這場風波波及，川普對於黃仁勳的處境感到同情，形容他是一名非常出色的人才。
當被問及黃是否應該辭職時，川普則坦言，關鍵在於黃樂究竟是不是間諜，目前還沒確認這一點，如果她真的不是，那情況或許就有所不同了。
《紐約時報》先前披露，川普在輝達正式釋出黃仁勳卸任的消息前，也曾親自致電黃仁勳，鼓勵他為執行長職位奮戰，不要輕易放棄。不過，儘管獲得川普聲援，黃仁勳最終仍於12日卸下掌舵33年的輝達執行長職務。
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川普進一步表示，黃仁勳最感到難受的，並不是失去執行長的職位，而是妻子與家人被這場風波波及，川普對於黃仁勳的處境感到同情，形容他是一名非常出色的人才。
當被問及黃是否應該辭職時，川普則坦言，關鍵在於黃樂究竟是不是間諜，目前還沒確認這一點，如果她真的不是，那情況或許就有所不同了。
《紐約時報》先前披露，川普在輝達正式釋出黃仁勳卸任的消息前，也曾親自致電黃仁勳，鼓勵他為執行長職位奮戰，不要輕易放棄。不過，儘管獲得川普聲援，黃仁勳最終仍於12日卸下掌舵33年的輝達執行長職務。
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