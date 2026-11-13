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黃仁勳外遇被製成LINE貼圖！32款「和黃樂互動」圖案一次看

其中幾張還有寫著「談晶片打勾、談戀愛X」、「一起做AI嗎」、「想看大晶片」、「開會還是約會」、「別拍先不要」、「今天走後門」、「還要藏多久呢？」、「事情大條了」

▲有網友自創「爸爸與他的好朋友」LINE貼圖，款式眾多一組最便宜賣42元，許多民眾搶著購買。（圖/LINE貼圖小舖）

黃仁勳外遇離職網友敲碗第二版LINE貼圖！第一版才賣2天官方無預警下架

不過12日想要再打開來看時發現已經無預警遭到官方下架，目前已經沒有辦法購入這組貼圖

▲目前在LINE貼圖小舖已經搜尋不到該貼圖可以購買，被官方無預警下架。（圖/LINE貼圖小舖）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳接連爆出婚外情，除了中國共諜黃樂之外，還被爆出第二人是公司的高管金柏莉鮑爾（Kimberly Powell），目前最新黃仁勳也已經離職下台。然而有網友就發現，LINE貼圖小舖上出現一款「爸爸與他的好朋友」貼圖，內容就是在呼應黃仁勳跟黃樂的婚外情，幾張圖都提到「事情大條了」、「還要藏多久」等語，不少人朝聖購買，不過才剛販售2天，目前已經遭到官方無預警下架。一名網友日前在「Threads」貼文指出，黃仁勳婚外情風波導致輝達股價起伏不定，自己的好朋友也被搞到發瘋，逗趣的做了一組「爸爸與他的好朋友」LINE貼圖來呼應此事，定價為電腦版42元、手機版49元。只見該組貼圖當中一共有32款不同圖案，有黃仁勳個人也有黃仁勳以及黃樂的互動過程，等多個呼應的黃仁勳出軌事件的字眼，引起許多人朝聖購買。不少網友紛紛回應「抓住商機，錢就是你的」、「賣貼圖賺回股票賠掉的，也蠻聰明的啊！」、「欸欸有些字眼不要覺得不會被告欸....真的小心」、「在科技公司群傳這個貼圖感覺會炸」、「其實做得蠻可愛的，但是好像不能買了耶？」、「有第二個女主角出現了，會更新第二版嗎」、「第一版已經不能用了，現在都離職了敲碗更新版」。《NOWNEWS》記者其實在11日晚間就有收到朋友推薦該組貼圖，，但如果有手快民眾有買到的話，仍然可以持續使用。