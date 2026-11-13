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▲「2026高雄聖誕生活節」今年以中央公園為核心，今（13）日開始連續五個週末推出「耶誕小鎮」主題市集，圖為往年盛況。（圖／高雄市經發局提供）

「高雄聖誕生活節」聖誕樹在中央公園 今晚點燈

▲「聖誕黃金周」連續9天安排豐富的主題市集及音樂演出。（圖／高雄市經發局提供）

高雄流行音樂中心有高流聖誕趴 17公尺高聖誕樹明天點燈

▲高雄流行音樂中心的聖誕樹「粉勾TREE」點燈期間共計51天：明（14）日起至2027年1月3日。（圖／高流提供）

▲高流搶先宣告高流聖誕趴演唱會卡司陣容（圖／高流提供）

高雄市府宣布，「2026高雄聖誕生活節」將於今（13）日晚間開始在中央公園揭幕，今年活動規模再升級，除推出連續五個週末的「耶誕小鎮」主題市集，更將於12月19日至27日舉辦為期9天的「聖誕黃金周」，集結特色美食、節慶市集、精彩音樂演出及璀璨燈飾。另外高雄流行音樂中心也有「2026 高流聖誕趴 KMC XMAS」，將於11月14日至2027年1月3日在珊瑚礁群好望角及鯨魚堤岸沿岸登場，以珊瑚礁群好望角17公尺高、妝點超過6萬顆燈泡的巨型聖誕樹「粉勾TREE」為視覺焦點，今年加碼夢幻旋轉木馬，周末也推出主題市集。高雄市經發局表示，「2026高雄聖誕生活節」延續歷年活動熱潮，今年以中央公園為核心，今（13）日開始連續五個週末推出「耶誕小鎮」主題市集，集結特色攤商、節慶美食及多元表演。12月19日至27日更將迎來活動最高潮「聖誕黃金周」，連續9天安排豐富的主題市集及音樂演出，並與義大利經濟貿易文化推廣辦事處合作，邀集本市30個商圈、青年及原住民族特色攤商共同參與，融合異國風情與在地特色，展現高雄多元文化與城市魅力。文化局指出，今年聖誕燈飾以「聖誕高雄‧閃耀星光」為主題，將於中央公園打造充滿驚喜的冬日光景。主燈融合高雄城市特色與節慶巧思，搭配園區多處主題燈飾，主燈造型及展區亮點將於今晚點燈時正式揭曉。另外，高雄流行音樂中心則表示，去（2025）年高流聖誕趴3日演出吸引逾15萬人次觀演，高流聖誕趴系列活動及聖誕市集舉辦期間超過35萬人次參與，今年活動將以大量粉紅、銀色聖誕球裝飾巨型聖誕樹與礁群靠海側路樹，現場新增夢幻旋轉木馬裝置與象徵祝福與希望的「金色雪橇」，同時延長聖誕樹「粉勾TREE」點燈期間共計51天：明（14）日起至2027年1月3日，每日17:30至22:30亮燈，每半小時將上演一次3分鐘的璀璨燈光秀（每日第一場為18:00、最後一場為22:00）。聖誕節當週12月25日至27日，則推出大型音樂演出與「麋鹿造型帳篷」的聖誕主題市集，集結babyMINT、FunkyMo、hue、Juice Boy、Sabrina 胡恂舞、someshiit 山姆、小男孩樂團、巴大雄、打倒三明治、西屯純愛組(High Loc & Henry)、洪佩瑜、鄒序 Hogan T.、鼓鼓 呂思緯、麋先生 MIXER、魏嘉瑩（依筆畫排序）等15組藝人，黃金陣容接力熱唱。：2026年11月13日（五）～12月27日（日）：高雄中央公園（高雄捷運紅線「中央公園站」1號出口出站即達）：每日 17:30 ～ 00:00：主題為「聖誕高雄‧閃耀星光」，點燈後每半小時（整點與半點）會施放煙霧雪花泡泡並搭配主燈燈光秀。：自11月13日起，連續五個周末（五、六、日）推出特色美食與手作文創市集。：11月14（六）～2027年1月3日（日）：高雄流行音樂中心 珊瑚礁群、鯨魚堤岸：17：30～23：00：17：30～22：30（每30分鐘１場、表演時長３分鐘）：11月14日（六）～12月27日（日）每週六、日15：00～21：00：12月25日（五）～12月27日（日）16：00～21：00：搭乘高雄輕軌至「光榮碼頭站」或是「真愛碼頭」▪️至中央公園站（高雄捷運紅線）：1號出口→活動主會場▪️至美麗島站（高雄捷運橘線、紅線）：步行約12分鐘即可抵達活動會場▪️高雄大立百貨A館停車場：166格汽車停車位、185格機車停車位。▪️前金中山站城市車旅停車場：102格汽車停車位。▪️文橫民生停車場：80格汽車停車位。往年都建議可停到（步行至活動現場只要3分鐘），將設置臨時機車停車場