黃仁勳婚外情風波持續延燒，輝達（NVIDIA）宣布12日黃仁勳辭去總裁、執行長及董事職務。美國總統川普（Donald Trump）力挺蘋果（Apple）前執行長庫克接棒，不過，天風證券分析師郭明錤表示，庫克能發揮的只有供應鏈成本管理，但新技術規劃與開發等部分目前能做好的只有黃仁勳。
黃仁勳除了出軌疑似中國間諜外，每日陸續被報出軌，累積至「小四」、「小五」，對象包含輝達醫療保健事業副總裁鮑威爾（Kimberly Powell）以及未被揭露姓名的女員工。川普在他個人社群媒體Truth Social發文表示，「既然表現極為出色的輝達執行長黃仁勳已經辭職，唯一能接替他位置的人選就只有一個，蘋果的庫克。一位傳奇接棒另一位傳奇！」
郭明錤則在臉書貼文表態，「我覺得最能發揮Cook所長的應該只有成本管理」，根據觀察蘋果供應鏈管理超過10年以上的經驗，對比這幾年追蹤與研究輝達的心得，輝達在供應鏈成本管理上，還有明顯的改善空間。
不過，郭明錤說，其他方面特別是最重要的新技術規劃與開發，目前已經證明能在維持快速商業化迭代更新下，把人類最先端的各領域技術導入AI晶片與機櫃方案的執行長，不要說Cook了，「這件事做得明顯好的只有黃仁勳」，當然未來應該還會有其他人也能證明可以把這件事做很好。
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郭明錤則在臉書貼文表態，「我覺得最能發揮Cook所長的應該只有成本管理」，根據觀察蘋果供應鏈管理超過10年以上的經驗，對比這幾年追蹤與研究輝達的心得，輝達在供應鏈成本管理上，還有明顯的改善空間。
不過，郭明錤說，其他方面特別是最重要的新技術規劃與開發，目前已經證明能在維持快速商業化迭代更新下，把人類最先端的各領域技術導入AI晶片與機櫃方案的執行長，不要說Cook了，「這件事做得明顯好的只有黃仁勳」，當然未來應該還會有其他人也能證明可以把這件事做很好。
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