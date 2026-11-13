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▲沈伯洋表示，希望積極拜會各黨人士。（圖／記者葉政勳攝，2026.11.13）

台灣民眾黨前秘書長謝立功昨在社群媒體上PO出一張穿有「謝立功」字眼的背心AI圖，配文並寫下「洋流交會，童心前行」，引起外界關注。對此，民進黨基隆市長候選人童子瑋今（13）日受訪時表示，非常感謝謝立功暗示支持，最近就會同台跟大家公布新的政策跟做法。童子瑋上午與台北市長候選人沈伯洋、民進黨秘書長徐國勇、民進黨提名縣市長候選人共同出席「青春返程Vote For Home:家鄉Way 為家鄉」記者會。對於謝立功表態，童子瑋表示，謝立功是基隆人、參選過基隆市長，長期以來他蠻常向對方徵詢意見，他的海洋城市政策，也得到謝的認同；他預告，非常感謝謝立功發社群平台暗示會支持，最近就會同台跟大家公布新的政策跟做法。此外，媒體也詢問沈伯洋如何看待謝立功支持，是否會拜會其他白營人士如黃珊珊、尋求支持？沈伯洋回應，希望積極拜會各黨人士，對他們來講，大家未來如何折衝、協調，是市政重要的事。沈伯洋提到，大家能認同「洋流」，最主要還是他剛剛在這記者會講的，大家對治理方式、選舉文化有新的盼望，「我們反而是更戒慎恐懼，一定要做得更好，才能夠符合人民的期待」。