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▲恩比德開賽不到3分鐘，他便在側面碰撞中捂著右膝痛苦倒地，被隊醫攙扶返回更衣室。（圖／美聯社／達志影像）

▲約基奇近期傳出不打算在NBA征戰到40歲，極可能在下一份合約到期後、年約37或38歲時便高掛球鞋。（圖／美聯社／達志影像）

▲長人本就承受著遠超一般球員的體重負荷，若要維持在低位肉搏的噸位優勢，便無法過度減重。（圖／美聯社／達志影像）

約基奇（Nikola Jokic）近期說過一句感傷的話，他表示在NBA低位進攻可能會在未來5年內完全滅絕。這意味著他和恩比德（Joel Embiid）所帶領的短暫中鋒復興的時代將很快結束。現代籃球不獎勵長人在低位攪和或許是大勢所趨，但從球員口中說出，還真的讓人有些感傷。在今（13）日費城76人隊主場以123：112逆轉擊敗多倫多猛龍隊的比賽中，當家球星恩比德開賽不到3分鐘，他便在側面碰撞中捂著右膝痛苦倒地，被隊醫攙扶返回更衣室。所幸經短暫調整後他重返賽場，最終出戰28分20秒，以17投7中攻下20分、4籃板、3助攻與2阻攻。賽後主帥尼克納斯（Nick Nurse）欣慰地表示：「很高興看到他的移動爆發力回來了，他非常渴望繼續比賽，甚至到了原定休息時間都很難把他換下場。」本季至今，這位前MVP中鋒的場均數據下滑至17.7分、9.3籃板，投籃命中率僅37%，三分球更是跌至慘澹的12.1%，恩比德被不少球評被譏為在打「老人球」，已經失去過往的爆發力。他還是能憑藉技術去要到犯規、還是能憑藉著卡位意識拿到雙位數籃板，但影響比賽的能力已經大大降低了。與此同時，聯盟另一位頂級中鋒丹佛金塊隊的約基奇近期也傳出不打算在NBA征戰到40歲，極可能在下一份合約到期後、年約37或38歲時便高掛球鞋，回歸家鄉塞爾維亞松博爾（Sombor）擁抱他最熱愛的賽馬生活。約基奇日前在受訪時便一針見血地預言，NBA的「低位背框進攻」將在未來5到10年內徹底消失。他直言：「在如今的NBA，禁區裡已經沒有所謂的身材優勢了。防守者在低位可以肆無忌憚地推擠、拉扯，裁判對此極為寬容；反觀外線進攻卻受到嚴密保護。如果長人被迫拉到外圍，一旦發生身體接觸反而容易被吹進攻犯規。這就是為什麼大個子球員不再願意打低位，低位進攻已如同走到盡頭的『端區』。」數據印證了約基奇的觀察。根據ESPN的追蹤統計，NBA球隊每百回合半場進攻中的低位單打次數，已從2013-14賽季的11.8次，一路暴跌至上賽季的4.0次，短短十餘年間萎縮了近三分之二。諷刺的是，ESPN的分析同時指出，低位單打其實仍是半場進攻中效率最高的武器之一，但高昂的「身體損耗代價」卻讓各隊望而卻步。聯盟的規則助長了長人遠離禁區的趨勢，自1990年代末期以來，NBA為了提升比賽觀賞性與節奏，不斷透過修改規則來獎勵外線進攻，嚴格限制外圍防守的身體接觸，甚至造就了如今賽場上頻繁出現的「體毛哨」與走步爭議。而裁判的尺度在禁區內卻完全是另一套標準，防守者可以對進攻長人的各種拉拽、頂防與小動作被高度容許，身體對抗的激烈程度遠非外線可比。在這種雙重標準下，明星中鋒成了最大的受害者。長人本就承受著遠超一般球員的體重負荷，若要維持在低位肉搏的噸位優勢，便無法過度減重；但與此同時，現代籃球極致追求攻守轉換速度，迫使這些重型中鋒必須在全場進行大量折返跑與外圍換防。高強度的奔跑加上禁區內的無情肉搏，對他們的下肢關節造成了更大的負擔，即便是過去向來以「耐戰」著稱的約基奇，也在上一季經歷了嚴重傷勢，更遑論長年與傷病抗爭的恩比德。恩比德和約基奇聯手拿了4座MVP、13次入選最佳陣容、15次入選全明星賽，他們倆人堪稱當代中鋒的絕代雙驕。但讓人感傷的是，中鋒技藝並未因此復甦，僅僅只是短暫的迴光返照。我們或許正在見證一個時代的落幕。低位背框這門古老而精緻的籃球藝術，恐怕真如約基奇所言，將在不久的將來成為絕唱。