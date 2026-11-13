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出身漁村對比「政二代」 李四川：我做的道路就是最好看板

細數治水、捷運及大巨蛋政績 強調40年實務經驗

端都更、AI高科技廊帶 推「軌道123」及三連通

南有巨蛋城、北有科學城 育嬰留停喊全薪補助

喊話「新北交給我」 李四川：做事的人、做成事的人

2026新北市長選舉倒數15天，公辦電視辯論式政見發表會今（13）日登場，國民黨候選人李四川、民進黨候選人蘇巧慧及無黨籍候選人蘇輝湟正面交鋒。李四川在第一階段申論時，從自己出生屏東小琉球、半工半讀的成長背景談起，更與蘇巧慧的政治家庭背景形成對比，直言「蘇委員是政二代的女兒，我是漁村長大的小孩」，強調自己從基層公務員一路做起，沒有任何背景，也沒有跳過任何一階。他更以「蘇委員在各區有上千面看板，但我20年做了上千條道路跟橋梁」回應選戰文宣攻勢，並提出都市更新、AI高科技廊帶、軌道建設及「三連通」等政策，盼以40多年工程及市政經驗爭取選民支持。李四川表示，自己出生於屏東小琉球的漁村，父親靠捕魚養家，討海人看天吃飯，除了希望有好收穫，更重要的是能夠平安返家。父親過去曾前往菲律賓海域捕魚，家庭也因此背負債務，讓他從小就明白撐起一個家庭的不容易。離開小琉球求學後，他一路半工半讀，每逢寒暑假都必須打工賺取學費，才能決定下個學期能否繼續念書。李四川說，父親從小告訴他「做人要老實，做事要認真」，這句話始終放在心裡。他看見工人辛苦工作養家、攤商收攤時盤算一天收入，以及年輕人靠半工半讀尋找人生出路，因為這些生活自己都曾經歷過，因此深知基層民眾的辛苦，也認為政府應該給每一個認真打拚的人發展機會。話鋒一轉，李四川將自己與蘇巧慧的家庭背景作比較，指出蘇巧慧的父親曾任行政院長、立委，而自己的父親只是一名漁夫，「蘇委員本身就是政二代的女兒，我是漁村長大的小孩」。他強調，兩人的成長經驗不同，但自己的生活歷程讓他深刻體會，撐起家庭不容易，年輕人想要向上發展更需要付出相當大的努力。李四川表示，自己秉持「做人誠實、做事務實」的態度，從半工半讀、考取公務員，一路由基層五職等做起，沒有背景、沒有跳級，也沒有僥倖，後來歷任台北縣副縣長、新北市副市長、行政院秘書長，並曾在台北市及高雄市服務，無論職位如何改變，做事態度始終如一，就是要把事情做到對、做到好。對於外界質疑選戰看板數量不如對手，李四川說，不少朋友擔心他沒有大量文宣、看板，究竟要如何打選戰，但許多里長卻告訴他，地方道路、橋梁都是他過去任內推動的建設，讓他相當感動。他也向蘇巧慧喊話，「蘇委員在各區有上千面的看板，但是我20年做了上千條的道路跟橋梁」，強調自己做過的建設都存在鄉親的生活中，「這就是我最好的看板」。李四川接著回顧過去的施政成果，指出自己在台北縣及新北市服務期間，曾帶領團隊改善29區、69處易淹水地區，也推動板橋光復橋抬高工程，避免洪水灌入板橋；此外，他曾與前新北市長朱立倫共同規劃「三環三線」，並感謝現任市長侯友宜持續推動，讓部分路線陸續完工通車。交通方面，李四川表示，自己擔任新北市副市長時，就曾與台北市副市長鄧家基協調推動雙北1280元公共運輸定期票，成為現行TPASS 1200元通勤月票的前身，減輕上班族及學生交通負擔。他也提及土城醫院興建過程，當年為了推動醫院建設，曾協調處理2200多座墳墓遷移問題，讓醫院順利落成，提供地方醫療服務。至於台北大巨蛋，李四川說，近年與蔣萬安市長多次進入大巨蛋現場勘查，目的就是希望加速完工，如今不僅能舉辦棒球賽，也成為演唱會場地。李四川強調，自己提出這些過去的施政經驗，就是希望向市民證明，「事情交給我，我一定帶所有的團隊，好好把問題解決」。針對未來新北市發展，李四川提出多項重大建設政見。首先是加速都市更新，主張成立都更推動委員會，檢討現行基準容積率，提高民眾參與都更的意願，並推動防災型都市更新，透過容積獎勵改善老舊住宅安全，同時持續推進防洪、治水等基礎工程。第二項則是打造「AI高科技廊帶」，李四川規劃透過蘆社大橋，串聯輝達進駐的北投士林科技園區，並銜接台64線、台65線，連結土城、樹林、新店寶高智慧產業園區及淡海科學園區，形成跨區域高科技產業發展廊帶，吸引企業投資與就業機會。為配合產業發展及交通需求，李四川提出「軌道123」計畫，包括加速汐東線與民生汐止線銜接、推動淡海捷運建設，以及規劃大漢溪縱貫線捷運，改善三重、蘆洲、新莊、土城等地的交通問題。此外，他也提出「三連通」交通建設，包含興建蘆社大橋、推動中和光復線，以及從台北市立動物園延伸輕軌至深坑，再進一步串聯石碇、坪林，盼改善地方交通瓶頸，強化區域間的連結。除了交通與產業，李四川也提出「南有巨蛋城、北有科學城」的城市發展構想。他表示，侯友宜已將新北大巨蛋選址規劃在樹林，未來將持續推動興建，帶動運動賽事、演唱會及周邊商業活動，同時也計畫在板橋興建小巨蛋，擴大新北市的展演與運動經濟。北側則將以淡海新市鎮第二期、第三期開發為基礎，結合AI高科技產業及科學園區布局，帶動淡海地區產業轉型與就業發展。在社會福利方面，李四川表示，除了大型硬體建設，也重視長輩、育兒家庭及毛小孩的需求。他提出高齡者居家安全六大檢查，並規劃提供最高3萬元補助，協助長者改善居家環境、降低生活風險；動物福利方面，則規劃設置動物醫院，並推動寵物友善市政空間，讓民眾可以攜帶毛小孩前往市府洽公。針對年輕家庭，李四川提出育嬰留職停薪全薪補助政策。他指出，目前育嬰留停津貼約為薪資八成，容易讓家庭因經濟壓力，選擇由薪水較低的一方留在家中照顧孩子，這樣的制度並不理想。因此，他主張將補助提高至全薪，讓夫妻能依照家庭實際需求，自由決定由爸爸或媽媽請假照顧孩子。李四川在申論最後強調，自己提出的政策，核心都是把鄉親的問題放在心上，陪伴市民一起解決困難。他表示，若順利當選，上任第一天就會帶領團隊推動交通建設、引進產業與工作機會、照顧長輩並加速老屋更新，而且每一項工作都會有明確進度。李四川說，將運用40多年累積的工程與市政經驗，讓孩子能在新北安心成長、年輕人可以就近找到工作，讓每一個認真打拚的人，都能在新北過上更好的生活。他最後向選民喊話，新北下一個十年，需要大家共同努力，讓建設加速、城市大步向前，「新北交給我，我一定認真做，做給大家看」，並呼籲支持3號李四川，「做事的人、做成事的人」。