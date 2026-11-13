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▲（圖／中央氣象署提供）

▲周日、下周一天氣偏涼，中南部溫暖微熱；下周二高溫回升，不過隨即溫度下降。（圖／中央氣象署提供）

接下來天氣變化大，鋒面以及東北季風影響之下，周六全台轉雨，午後雨勢加劇，西半部局部地區有較大雨勢發生機會，周日立刻轉晴，各地晴朗偏熱，不過下周三、下周四受東北季風影響，低溫下探16度，跟上波冷空氣差不多強度。中央氣象署預報指出，今日各地為穩定天氣晴朗，僅北海岸、大臺北、宜蘭、花蓮及恆春有零星陣雨，高溫可達27度至31度，局部地區上看32度，早晚低溫19度至22度。未來降雨趨勢，周六有鋒面通過台灣，上午台東、恆春零星降雨，午後雨勢加劇，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，各地都有降雨機會，西半部局部地區有較大雨勢發生機會。周日、下周一受東北季風影響，桃園以北、東半部及恆春有局部短暫陣雨，西半部山區有零星降雨；下周二東北季風減弱，降雨以東半部恆春半島為主，北部清晨還是有零星降雨；下周三、下周四又有一波鋒面通過，東北季風增強，北部、東半部進入容易下雨的天氣狀況，山區有局部雨。未來一週溫度，今日各地晴朗穩定，高溫可達26度至30度，局部地區上看32度，明日鋒面通過，北部高溫明顯下降，中南部水氣過後高溫就會回升，跟今日差不多。周日、下周一天氣偏涼，中南部溫暖微熱；下周二高溫回升，不過隨即溫度下降；到了下周三、下周四高溫跌破20度，北部、東半部達到18度19度，低溫下探16度，跟上波冷空氣強度差不多。