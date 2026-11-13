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藍營喊「參政別賺公家錢」 再揭納骨塔案判決質疑選手挑裁判

綠營三問反殺！點名藍營執政縣市標案：難道會獨厚綠委？

國民黨台中市長候選人江啟臣陣營連續3天將砲火鎖定民進黨對手何欣純的建築師丈夫謝俊雄，今（13）日再指控謝俊雄過去20年拿下124件、總金額逾新台幣1.1億元的政府標案，質疑未來若何欣純入主台中市政府，恐難防「地下市長」干政風險。何欣純競選總部反譏藍營大玩「穿越時空算帳法」，把建築師事務所20年累積的營業數字灌水成破億大字報，並反問「難道國民黨執政縣市的公開招標案，會獨厚民進黨立委嗎？」繼立法院國民黨團連兩日召開記者會，連番指控謝俊雄涉入伸港納骨塔行賄案、違反《公職人員利益衝突迴避法》後，國民黨台中市黨部副主委陳明振、市議員候選人連佳振與許育璿今日在江啟臣競選總部接力召開記者會，現場高喊「欣鈔流標案拿不停！拒絕地下市長進市府！」指控謝俊雄20年來公部門標案一件接一件，即便行賄遭判刑後仍照標不誤。市議員候選人許育璿指出，經清查政府電子採購網公開資料，謝俊雄經營的建築師事務所自2001年起共得標124件公部門採購案，已公開決標金額高達1億1,519萬元，足跡橫跨台中、彰化、南投、苗栗，一路延伸至雲林、花蓮與金門，舉凡學校、警察局、鄉鎮公所標案無一不包；他批評謝俊雄完全無視妻子何欣純現任立委的身分、毫無利益迴避概念，質疑這樣的候選人如何爭取市民信任。許育璿進一步質疑，何欣純競總辯稱公職人員家屬依法可參與公開投標，若何欣純未來當上市長，屆時市府承辦人員、評審委員乃至於同業競爭廠商，面對「市長老公」親自投標，誰敢不禮讓三分？他直言，專業建築師大可承接民間建案，「要賺公家的錢，就別管政治；要管政治，就別想著賺錢。」另一名議員候選人連佳振則針對彰化伸港納骨塔行賄案提出三點反駁，指謝俊雄在偵查期間供稱是他主動提出以設計費15%作為回扣，質疑「被勒索的人能自己挑評審嗎？選手自己挑裁判，怎麼會是被勒索？」此外，謝俊雄得標後更讓特定納骨櫃廠商提前掌握應保密的招標資料，遭法院另判洩漏採購秘密罪。連佳振痛批，謝俊雄明明是法院認證的罪犯，民進黨卻將其包裝成受害人，根本是做賊喊捉賊，更質問民進黨主席賴清德提名這樣的候選人「是看不起台中人嗎？」面對藍營接連猛攻，何欣純競選總部隨後發布新聞稿反擊，痛批國民黨將專業建築師事務所20年來依法參與公開投標的業績資料拼湊加總，硬生生將長期營業數字灌水成聳動的「破億大字報」，最離譜的是，藍營竟然連自己人執政縣市的標案都拿出來當作攻擊素材。何欣純競總並在回應中向國民黨提出三問：第一，難道南投、彰化、苗栗、花蓮、金門這些由國民黨籍縣市長長期執政的縣市，公開招標案會刻意獨厚民進黨立委嗎？第二，要不要問問當年時任國民黨主席的江啟臣，涉貪遭判重刑的前彰化伸港鄉長曾煥彰，為何直到現在都沒受到國民黨黨紀處分？第三，國民黨究竟何時才願意正視自家從政人員貪污索賄的離譜行徑？何欣純競選總部最後呼籲江啟臣陣營，即便選情再怎麼告急，打選戰也應該拿出專業水準，切勿一再使用「穿越時空算帳法」進行數字灌水與抹黑栽贓，期盼國民黨早日回歸選舉正道，停止烏龍爆料式的負面抹黑選戰。