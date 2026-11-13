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歌手盧學叡昨（12）日在Threads發文替羅大佑緩頰，認為外界只聽了訪談片段，還喊話「拜託青鳥不要惱怒，理性『溝通』」。貼文一出，有網友翻出他雙十國慶時寫下的「哈哈！假民主，真獨裁！」。這句話當時被部分媒體解讀為反諷立法院長韓國瑜，如今卻有網友回頭問：「原來不是反串？」不過，盧學叡當時只寫了這句話，沒有明說是在支持還是反諷韓國瑜。羅大佑日前接受唐湘龍主持的《飛碟早餐》專訪，談到台灣下一代時，點名前總統蔡英文、副總統蕭美琴及前監察院長陳菊沒有子女，並拿自己有孩子作對比，認為她們不會為下一代想太多，引發爭議。盧學叡看完後認為，羅大佑的重點在於多了父母這一層身分，對下一代的感受可能會不同。他呼籲大家先聽完整段訪談，但一句「青鳥不要惱怒」也引來網友反嗆。被翻出的貼文發於10月10日。當天韓國瑜在國慶大會致詞，談到大罷免及行政院長卓榮泰不副署法案等爭議，表示台灣民主不能被外界認為是「假民主、真獨裁」。盧學叡隨後在Threads重複這句話，前面加了「哈哈！」，但沒有說明自己在笑什麼。這回盧學叡替羅大佑說話後，有網友把兩篇貼文放在一起看，猜測他國慶當天可能是在附和韓國瑜。兩次發文的差別是，盧學叡這回有解釋自己怎麼看羅大佑的訪談，國慶舊文則沒交代立場，不過網友比對發文脈絡，卻各自有了不同解讀。