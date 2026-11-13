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▲東京米其林二星主廚朝比奈悟親率日本餐廳團隊來台，於「焰 牛排館」客座。（圖／漢來美食提供）

朝比奈主廚多年米其林二星 菜色講究經典技法與當代美學

▲從「螃蟹 與 魚子醬」這道菜就可看出朝比奈主廚菜色的美感。（圖／記者葉盛耀攝）

▲朝比奈主廚客座餐宴的菜色「鴨肝與義式生火腿」，整道菜美麗如花園。（圖／記者葉盛耀攝）

▲主菜「羅西尼和牛菲力與奶油南瓜」，將經典菜創新。（圖／記者葉盛耀攝）

米其林二星主廚也研發「法式海鮮酥盒」 到漢來海港可吃到

▲米其林二星主廚也研發「法式海鮮酥盒」，到漢來海港可吃得到。（圖／漢來美食提供）

煙波旗下旅宿早餐 合作泰國米其林必比登名店

▲煙波國際觀光集團知名的早餐企劃-「煙波早堂」將於11月起推出全新跨海合作，本次攜手連《泰國米其林指南》必比登推介名店。（圖／煙波國際觀光集團提供）

漢來美食宣布，高空景觀餐廳「焰 牛排館」，將於今（13）日至15日再度迎來東京米其林二星餐廳「ASAHINA Gastronome」主廚朝比奈 悟（Satoru Asahina），率領共10人團隊跨海來台獻藝。去年首度合作時，餐會開放訂位後迅速售罄。這次主廚將東京餐廳現正供應的當季菜單移師高雄，以6道料理與1道甜點搭配6款精選佐餐酒，餐價每人1萬1900元+10%，每晚限量50席，3晚席次一開賣堪稱秒殺售罄。不過，漢來海港一樣可以吃到朝比奈 悟特地研發的菜色「法式海鮮酥盒」，無限量吃到飽。「焰 牛排館」指出，去年有一位賓客邀約了共12位到場用餐，今年一得知是朝比奈主廚再訪，立刻聯絡現場訂位，這次竟邀約了24位親友一同來共襄盛舉。漢來美食西餐總經理劉子銘表示，今年再度力邀朝比奈主廚客座，亦是集團首次邀請同一位米其林星級主廚二訪，最重要的原因就是有相當多熟客希望能邀約親友共赴盛宴，將餐會作為宴請重要貴賓的首選，足見顧客對於主廚精湛廚藝的肯定與熱愛；也有不少去年向隅的顧客紛紛表達希望加開場次，才會促成今年的盛宴。擁有逾36年法式料理資歷的朝比奈主廚，師承法國料理巨擘喬爾・侯布雄，自2022年以東京「ASAHINA Gastronome」蟬聯《米其林指南東京》二星肯定至今。深受正統法式料理訓練的他，擅長融合經典技法與當代美學，將料理視為藝術創作，對食材選用與製作細節更有著近乎苛求的堅持。從食材特性的掌握、醬汁風味的堆疊，到盤飾設計皆細心講究，甚至各種食材重量、外型與尺寸都要精準拿捏，甚至公分、克數都分毫計算，每道菜工序繁複耗時，力求呈現食材最細膩的風味與質地，菜色從滋味到外觀，道道令人驚讚，也是老顧客對於他的料理百吃不厭、一再造訪的原因。像是「螃蟹 與 魚子醬」這道菜，看起來就像一幅深遠意味的風景照，法式酥塔為基底，底層鋪上魚子醬與蟹肉，注入以龍蝦高湯製成的膠凍以及奶油慕斯。最後點綴橄欖油魚子醬、魚子醬、綠花椰菜及蘇木粉，尤其規格化的蒔蘿草點綴插上，有如農田裡的麥葦，讓整道菜綠意盎然充滿生氣。漢來美食也強調，本次菜單充分展現朝比奈主廚將料理視為藝術創作的精神。其中「鴨肝與義式生火腿」結合台灣日月潭十八養場紅玉雞肝與法國鴨肝，以交錯排列的食材呈現宛如馬賽克藝術般的精緻切面，將食材風味與視覺美學巧妙融合。主菜「羅西尼和牛菲力與奶油南瓜」以和牛菲力、法國鴨肝及黑松露演繹法式經典，佐以濃郁的佩里格醬，並搭配手工塑形的迷你南瓜及以慢燉4至5小時牛頰肉製成的雙色義大利餃，展現細膩繁複的料理工藝。最後以「檸檬與榛果」作為甜點結尾，透過擬真的檸檬造型，結合檸檬甘納許、榛果巧克力與檸檬羅勒雪酪，酸甜交織又有細膩層次。除了「焰 牛排館」3日限定的餐酒會，漢來美食更將此次國際名廚合作延伸至旗下自助餐品牌「漢來海港」。11月13日至11月30日期間，全台5家漢來海港分店於午、晚餐餐期將推出由朝比奈主廚親自設計的限定料理「法式海鮮酥盒」，以金黃酥皮盛裝鮮美海鮮，融合白酒、白蘭地與細緻白醬，米其林二星主廚的法式料理在自助餐廳同樣也能無限量取用吃到飽。煙波國際觀光集團於11月起推出晨間企劃，攜手連《泰國米其林指南》必比登推介名店「Chawee」，於全台煙波旗下旅宿的早餐時段供應。這道招牌菜色「柴亞式暖醬河粉」，來自三座國際主廚獎的Jeeraphon Ritthep（Chef Tan）的頂尖手藝，旅客無需飛往泰國清邁，只要選擇入住煙波全台旗下各館，入座即開航、在餐桌上用味蕾經歷一趟泰國的米其林風味旅程。