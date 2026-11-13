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▲陳華（左）舉辦發片記者會，邀請到演員詹懷雲（右）特別現身擔任嘉賓。（圖／鮪魚肚影音提供）

新生代歌手陳華憑著多首夯曲躍升「校園女王」，演出邀約不斷。昨（12）日舉辦第三張個人專輯《Reborn》發片記者會，現場演唱主打歌〈我的貓會後空翻〉、〈三十三封〉，展現全新音樂面貌。陳華受訪時透露，這次專輯砸下百萬製作，更升格老闆，音樂製作部分由她自己主導，而她還語出驚人說：「假設萬一有一天我結婚了、心情不好不想幹了，就可以走了！」陳華發行第三張個人專輯，收錄10首歌曲，記錄她從迷惘、自我懷疑到重新接納自己的心路歷程，她透露這次升格自己的音樂老闆砸下百萬製作，過程中獲得許多朋友陪伴與支持。被問到是否自立門戶？陳華趕緊澄清老闆依舊是嚴爵，雙方仍有經紀合約，只是音樂製作部分改由自己主導。她坦言過去因曾深陷低潮，一度萌生「不想幹了」的念頭，為了讓自己保留更多選擇權，才決定當老闆，笑說：「假設萬一有一天我結婚了、心情不好不想幹了，就可以走了！」即使未來不在台上唱歌，仍有被動收入。陳華雖看似演藝之路順遂，但她坦言一路走來遭受不少網路惡評，私下並沒有外界想像中那麼淡定，起初也曾因遭批評而懷疑自己，甚至氣到想直接回擊酸民、正面開戰。陳華也提到，去年底曾在人生與情緒上陷入低潮，接連而來的壓力與惡意言論，讓她一度快被壓垮，甚至萌生不再唱歌的念頭。如今隨著自身關注度越來越高，陳華也更加注意自己的言行舉止，雖然偶爾仍會介意流言蜚語，但她也努力不讓外界的評價影響自己，直呼：「我又回來了，我又愛上這個世界了，打不死我會變得更強大。」有著亮眼外型和音樂才華，近年校園演出邀約不斷成為「校園女王」，深受許多粉絲喜愛。昨日舉辦發片記者會，她以一襲黑色平口長禮服亮麗現身，微露性感又散發法式浪漫氣息，讓全場眼睛一亮。陳華不僅現場演唱新歌〈我的貓會後空翻〉、〈三十三封〉，還邀請到演員詹懷雲特別現身擔任嘉賓，對方也親自送上滿滿祝福，以及象徵開啟新篇章的鑰匙，希望陳華未來不管遇到什麼挑戰，都能有更多新的可能。