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民進黨立委莊瑞雄日前赴桃園替黨籍市長候選人黃世杰輔選，直播過程中竟脫口說出：「你怎麼知道張善政會不會選到一半中風？」拿對手健康狀況開玩笑，引發外界批評，莊瑞雄事後也為失言致歉。不過，國民黨桃園市議員凌濤仍氣炸痛批，沈伯洋所謂「溫暖洋流」能接受團隊以咒罵其他候選人中風的作法嗎？他更要求黃世杰、沈伯洋一同向桃園市民及台灣人民道歉。凌濤指出，莊瑞雄到桃園幫黃世杰車掃，代表他被黃世杰視為「加分人選」，結果手段竟然是咒罵「張善政選到一半中風」；而莊瑞雄貴為民進黨團幹事長，甚至可以代替沈伯洋向媒體回應身體狀況、說明行程節奏，代表他就是沈伯洋、黃世杰競選團隊「核心成員」，而且被授予權力之高、份量之大，一言一行代表「洋流」的動態。凌濤反問，沈伯洋所謂「溫暖洋流」能接受團隊以咒罵其他候選人中風的作法嗎？黃世杰不痛不癢地說「政治人物應謹言慎行」，但莊瑞雄就在他旁邊高談闊論，當下為何不立即阻止？「黃世杰的行為根本表示他也默許！」沈伯洋、黃世杰應該立即向桃園市民、向台灣善良的老百姓致歉，否則就是縱容莊瑞雄羞辱攻擊張善政市長，助長選舉歪風，挑戰台灣樸實價值的底線。最後，凌濤強調，從「好light」、「哇Cow」到「咒罵中風」，都有直播畫面紀錄可以比對，而這就是從大罷免到新洋流，全台民眾質疑「溫暖的洋流」糖衣包裝底下，真實仇恨的真面目，如今選舉緊繃，為了選票一一現形。相信善良的桃園市民、樸實的台灣人民，會支持挺善良的路線，而不是為了選舉散播仇恨，要咒罵別人健康的團隊。