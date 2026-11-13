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費城76人今（13）日在主場迎戰背靠背出賽的多倫多暴龍，儘管陣中進攻發動機詹姆斯（LeBron James）因輪休高掛免戰牌，且球隊開局慢熱一度落後達17分，但76人靠著板凳群的外線火力大爆發，上演精彩大逆轉，收下賽季第10勝。這場勝利不僅洗刷前役慘敗給塞爾提克的陰霾，更讓外界看見這支星光熠熠的勁旅在「沒有詹皇」的情況下，如何靠著優質的空間拉扯與板凳深度打通任督二脈。76人賽前團隊三分球命中率僅33.7%，在全聯盟敬陪末座，缺乏穩定的定點射手與半場進攻當機，正是他們日前慘敗給塞爾提克的主因。今日開局76人同樣陷入失誤與防守輪轉慢半拍的泥淖，一度遭暴龍拉開17分領先。然而，在首節終了前，從板凳出發的西蒙斯（Anfernee Simons）一記壓哨三分冷箭正式吹響反攻號角，率隊打出一波23：7 的狂潮。全場西蒙斯手感火燙，三分球6投5中、高效砍下17分。他積極利用掩護跑位與Catch-and-Shoot的侵略性，大幅減輕了先發雙星馬克西（Tyrese Maxey）與布朗（Jaylen Brown）的持球壓力。除了西蒙斯之外，76人替補席今日合轟43分，徹底拖垮體力下滑的暴龍，其中兩名側翼綠葉的貢獻更是功不可沒。第一大將是波普（Kentavious Caldwell-Pope）。賽前三分命中率已高達45.5%的33歲老將波普，此役外5投3中攻下11分。在年輕球員愛德華茲（Justin Edwards）尚未站穩輪換的情況下，波普兼具外線準度與大鎖級別防守，成為76人本季最被低估的板凳寶藏。另外還有不佔球權卻能把場上細節做到極致的韋德（Dean Wade） ，過去偶爾在進攻端顯得過於被動，但今日他果斷出手，三分線外5投2中進帳6分，展現出極佳的戰術適配性。值得一提的是，76人本場是在缺少場均能送出6.5次助攻的詹姆斯的情況下，打出如此流暢的團隊進攻。當然單憑一場比賽的爆發並不能宣告76人已經徹底解決本季外線不穩定的老毛病，但這場17分大逆轉清楚揭示了球隊的贏球方程式。當這支擁有眾多頂級得分手的豪華戰艦，身旁能圍繞著足夠且敢於出手的空間型射手時，他們的進攻火力將具備摧毀任何對手的破壞力。