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「國王」下台！專業經理人接手 AI前進速度將放慢

黃仁勳閃辭 對台灣供應鏈「短多長空」

美出口監管硬起來 台灣供應鏈須加速「自清」

全球AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）宣布，黃仁勳辭去總裁、執行長及董事職務，由財務長Colette Kress暫代執行長並續兼財務長。台新新光金控首席經濟學家李鎮宇今（13）日表示，這將影響輝達決策速度、AI機櫃升級步伐及整體AI產業鏈的資金與版圖，產生深遠且結構性的影響，輝達做了一個錯誤的決定，並認為黃仁勳再回任的可能性不高，而且對台灣供應鏈的影響是短多長空，在美國可能加強AI監管之下，台廠自己可能也要先自清。李鎮宇今日上午受訪時指出，黃仁勳下台後，接任者可能像蘋果當初由Tim Cook（庫克）接棒Steve Jobs（賈伯斯），走向專業經理人。也因為專業經理人要向董事會負責，「不太可能像黃仁勳一樣，像一位國王一呼百應」，決策會變慢、保守，也會大幅拖慢美國AI往前進的速度，也是衝擊較大的地方，也一定會發生，相信這也是美國執政當局最擔心的事。李鎮宇預期，黃仁勳再回任輝達的可能性不高，應該不太可能，當初賈伯斯當年被趕出蘋果時年僅30歲，12年後強勢回歸時也才42歲，黃仁勳現在已63歲，輝達讓黃仁勳離開就是錯誤的決定，應該要讓他留任，加強監管，只有他能推動AI速度、任何一位專業經理人來做黃仁勳的位置，都做不到黃仁勳這樣，「他的離開是美國在AI產業上巨大的損失」。至於黃仁勳下台，對台灣供應鏈的影響，李鎮宇認為「短多長空」，短期由現任財務長Colette Kress代理CEO，她不懂技術，最重要工作就是輝達能賺取的每一分錢都賺進口袋，因此，未來2季早已敲定規格與訂單將照舊執行，台廠短線獲利無虞。而真正的挑戰在於2027年下半年到2028年新機櫃的規格戰。李鎮宇指出，若新任CEO放慢技術推進速度，台廠供應鏈恐將失去投入龐大資本支出、大舉擴廠的誘因，伺服器與機櫃的快速升級，正是這波台股大漲的核心引擎，一旦推動力道減弱，市場對台灣AI概念股的長線做夢行情，勢必將面臨嚴酷的本益比修正。此外，輝達對4大雲端服務供應商（CSP）的談判籌碼將大打折扣。李鎮宇認為，4大雲端服務供應商（CSP）未來對輝達施壓會大幅攀升，也可能自研晶片（ASIC），不再甘於被輝達牽著鼻子走，AI晶片的生態系壓力將逐漸浮現，但即便如此，這對台積電的影響甚微，即便黃仁勳離任，AI發展也不會因此停滯，無論晶片由誰設計，最終仍需仰賴台積電代工製造，台積電面臨的挑戰，反而將是如何彈性調配產能，以配合新一輪的晶片規格。在資金面與地緣政治方面，李鎮宇警告，過去新興雲端服務商（Neocloud）仰賴與輝達綁定而取得低廉融資，隨著黃仁勳離任及財務長趨於謹慎，銀行端與輝達本身對AI融資的態度恐將收緊，大幅推升相關企業的資金成本。 同時，台灣作為全球AI供應鏈核心，過去對出口流向往往睜一隻眼閉一隻眼，如今美國硬起來，台灣供應鏈必須主動自清，這將是產業界不可迴避的重壓與責任。