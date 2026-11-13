我是廣告 請繼續往下閱讀

▲民進黨今舉行「青春返程Vote For Home：家鄉Way為家鄉」記者會。（圖／記者葉政勳攝，2026.11.13）

▲林國漳出席「青春返程Vote For Home：家鄉Way為家鄉」記者會。（圖／記者葉政勳攝，2026.11.13）

▲何欣純出席「青春返程Vote For Home：家鄉Way為家鄉」記者會。（圖／記者葉政勳攝，2026.11.13）

▲民進黨今舉行「青春返程Vote For Home：家鄉Way為家鄉」記者會，圖為陳亭妃。（圖／記者葉政勳攝，2026.11.13）

▲賴瑞隆出席「青春返程Vote For Home：家鄉Way為家鄉」記者會。（圖／記者葉政勳攝，2026.11.13）

民進黨今（13）日偕同14位縣市長候選人召開記者會，呼籲民眾11月28日返鄉品嚐熟悉的家鄉味，並為家鄉投下神聖的一票。台南市長候選人陳亭妃強調，這票很重要，「我們共同目標就是，要讓誰領不到選舉補助款呢？一起加油」；台北市長候選人沈伯洋則提醒，不論結果如何，每一票都很重要，有時候票數差距只有幾千票，分到各個投開票所，一個投開票所可能只差個位數的票，呼籲大家返鄉投票。民進黨上午召開「青春返程 Vote For Home：家鄉Way為家鄉」記者會，包括民進黨秘書長徐國勇、台北市長候選人沈伯洋、基隆市長候選人童子瑋、桃園市長候選人黃世杰、新竹市長候選人莊競程、苗栗縣長候選人陳品安、台中市長候選人何欣純、彰化縣長候選人陳素月、南投縣長候選人温世政、嘉義市長候選人王美惠、台南市長候選人陳亭妃、高雄市長候選人賴瑞隆、宜蘭縣長候選人林國漳、台東縣長候選人陳瑩，以及澎湖縣長候選人吳淑瑾皆出席本次記者會。徐國勇表示，家鄉味是每位離鄉背井的人忘不了的味道，盼在外遊子11月28日帶著心中念念不忘的家鄉味返鄉投票，以每一張選票鞏固台灣自由民主。童子瑋拿出基隆特有的「吉古拉」，鼓勵在外的民眾回到基隆，重溫熟悉的家鄉味，並投下重要的一票；林國漳回憶，過去北漂求學時，也曾返鄉投票，邀請在外打拚的宜蘭子弟，11月28日一起回家，為家鄉投下一票。温世政分享兒時與父親相處的往事，並提及南投鄉親往返外地的不便，期盼未來有機會為南投帶來改變；王美惠強調，希望讓嘉義成為年輕人願意回來、安心生活的家鄉，呼籲在外遊子預留時間返鄉投票；陳品安認為，苗栗已經「起風」了，期盼大家回到苗栗，投下改變苗栗未來的一票。莊競程結合他的3號候選人號次，邀請大家共同許下「三」盟海誓，返鄉投票，改變新竹、重新啟動新竹；陳素月指出，彰化是全國人口最多的縣，卻面臨人口外移問題，期盼透過政策鼓勵青年返鄉，也拜託大家回家投票、改變彰化。吳淑瑾表示，在外的澎湖遊子帶著「三點水」的精神發光發熱，邀請大家回家吃一碗石鮔滷肉飯，也為家鄉投下神聖的一票；陳瑩則以歌聲及一碗熱騰騰的米苔目，喚起台東遊子的家鄉記憶，邀請大家「瑩回台東」，返鄉投下神聖的一票。黃世杰以客家菜包的黏性，比喻桃園青年與家鄉緊密的連結，並以客語呼籲大家團結，為更好的桃園投下一票；何欣純用台中的特色大麵羹、麻薏喚起台中人的記憶，並以推動青年政策為願景，呼籲大家回家投票，打造未來欣欣向榮的大台中。陳亭妃表示，從政28年來，台南人民始終是自己的靠山，未來將讓青年以返鄉為榮，並呼籲在外的台南子弟回家投票，並稱「我們共同目標就是，要讓誰領不到選舉補助款呢？一起加油」。賴瑞隆表示，高雄曾經的慘痛經驗仍歷歷在目，每一張選票都很重要，請大家一定要回到高雄，返鄉投票！沈伯洋分享，每次回家，即使已是深夜，父母仍會買好他最愛的油飯，這就是他的家鄉味，返鄉投票不只是行使公民權利，更是實踐心中的信念。