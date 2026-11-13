輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳因捲入婚外情與國安風波，辭去總裁、執行長及董事職務，震撼全球科技界。就在外界還在消化這場人事大地震時，前推特（Twitter）執行長科斯特洛（Dick Costolo）在X平台大膽預言，只要再過3到4年，輝達有1、2季財報失利，董事會就會把黃仁勳請回來，還補上一句「等著看（Watch）」。
前推特CEO：美國人最愛「東山再起」
科斯特洛認為，就像成名一樣，大眾的憤怒通常只會維持「15分鐘」；而美國人最愛看的劇情，就是主角跌落神壇後重新站起來的「東山再起故事（comeback story）」。
台灣財經圈也有人看好老黃回鍋。摩爾投顧投資長郭哲榮痛批，輝達董事會趕走創辦人是「愚蠢的決定」，直言「沒有黃仁勳就沒有輝達」。他以賈伯斯和奧特曼為例，認為黃仁勳未來很有機會回到領導位置，甚至放話：「我就來數一下，黃仁勳多久會回任。」
不過預測市場沒那麼樂觀。加密預測平台Polymarket押黃仁勳今年底前回到輝達的機率只有3%，到2027年底也只升到14%。
回鍋前例一次看：賈伯斯等12年、奧特曼只要5天
科技業創辦人被趕走後重回寶座，其實不是新鮮事：
不回輝達的話 老黃下一步有3條路
路線一：投靠馬斯克
黃仁勳請辭前一晚，財經帳號ZeroHedge在X發文「Elon please hire Jensen」，馬斯克兩小時後就回覆「那將是我的榮幸」。不過馬斯克沒說是哪家公司，也沒有確認提出正式邀約。預測市場Kalshi押黃仁勳加入SpaceX或xAI的機率高達27%，AMD、特斯拉也被點名。
路線二：先處理國會和調查
黃仁勳眼前最急的是國會這一關。據CNBC報導，他已委任知名律師事務所Paul Weiss。眾議院外交委員會主席馬斯特（Brian Mast）透露，黃仁勳最快下週就願意赴國會作證。參議員華倫（Elizabeth Warren）也強調，辭職不代表他對國安風險的責任就此免除。
路線三：退休？可能性不高
黃仁勳今年63歲，這次離開雖然要放棄約1.08億美元的股票獎酬，但只占他1,384億美元身家的0.08%，經濟上完全不需要再工作。不過他今年才在記者會上笑說，當CEO逾30年的祕訣是「不要被炒，也不要覺得無聊」。如今前者已經破功，以他閒不下來的個性，要他就此退休，恐怕比回鍋還難。
輝達會後悔嗎？
黃仁勳過去直接帶領約60名主管，重大決策高度集中在他身上，輝達也沒有明確的接班人。新任執行長能不能接住這家4兆美元的AI巨頭，將決定科斯特洛的預言會不會成真。如果輝達接下來幾季表現失準，「王者歸來」的劇本或許真的不遠。
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科斯特洛認為，就像成名一樣，大眾的憤怒通常只會維持「15分鐘」；而美國人最愛看的劇情，就是主角跌落神壇後重新站起來的「東山再起故事（comeback story）」。
台灣財經圈也有人看好老黃回鍋。摩爾投顧投資長郭哲榮痛批，輝達董事會趕走創辦人是「愚蠢的決定」，直言「沒有黃仁勳就沒有輝達」。他以賈伯斯和奧特曼為例，認為黃仁勳未來很有機會回到領導位置，甚至放話：「我就來數一下，黃仁勳多久會回任。」
不過預測市場沒那麼樂觀。加密預測平台Polymarket押黃仁勳今年底前回到輝達的機率只有3%，到2027年底也只升到14%。
科技業創辦人被趕走後重回寶座，其實不是新鮮事：
- 賈伯斯（蘋果）：1985年在權力鬥爭中出走，1997年回歸，之後推出iMac、iPod、iPhone，把蘋果從瀕臨破產救成全球市值最高的公司。
- 奧特曼（OpenAI）：2023年11月遭董事會無預警開除，員工集體聲援，短短5天就回任。
- 多西（推特）：2008年被撤下執行長，2015年重新掌舵。
- 戴爾（戴爾電腦）：2004年卸任執行長，2007年公司業績下滑時回鍋。
- 舒茲（星巴克）：曾兩度回鍋救火。
- 艾格（迪士尼）：2020年交棒，2022年因接班人表現不佳被請回來。
不回輝達的話 老黃下一步有3條路
路線一：投靠馬斯克
黃仁勳請辭前一晚，財經帳號ZeroHedge在X發文「Elon please hire Jensen」，馬斯克兩小時後就回覆「那將是我的榮幸」。不過馬斯克沒說是哪家公司，也沒有確認提出正式邀約。預測市場Kalshi押黃仁勳加入SpaceX或xAI的機率高達27%，AMD、特斯拉也被點名。
路線二：先處理國會和調查
黃仁勳眼前最急的是國會這一關。據CNBC報導，他已委任知名律師事務所Paul Weiss。眾議院外交委員會主席馬斯特（Brian Mast）透露，黃仁勳最快下週就願意赴國會作證。參議員華倫（Elizabeth Warren）也強調，辭職不代表他對國安風險的責任就此免除。
路線三：退休？可能性不高
黃仁勳今年63歲，這次離開雖然要放棄約1.08億美元的股票獎酬，但只占他1,384億美元身家的0.08%，經濟上完全不需要再工作。不過他今年才在記者會上笑說，當CEO逾30年的祕訣是「不要被炒，也不要覺得無聊」。如今前者已經破功，以他閒不下來的個性，要他就此退休，恐怕比回鍋還難。
輝達會後悔嗎？
黃仁勳過去直接帶領約60名主管，重大決策高度集中在他身上，輝達也沒有明確的接班人。新任執行長能不能接住這家4兆美元的AI巨頭，將決定科斯特洛的預言會不會成真。如果輝達接下來幾季表現失準，「王者歸來」的劇本或許真的不遠。
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