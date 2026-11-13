我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃仁勳3年後會回來？前推特CEO嗆輝達：等著看！（圖／截自Ｘ）

賈伯斯（蘋果） ：1985年在權力鬥爭中出走，1997年回歸，之後推出iMac、iPod、iPhone，把蘋果從瀕臨破產救成全球市值最高的公司。

：1985年在權力鬥爭中出走，1997年回歸，之後推出iMac、iPod、iPhone，把蘋果從瀕臨破產救成全球市值最高的公司。 奧特曼（OpenAI） ：2023年11月遭董事會無預警開除，員工集體聲援，短短5天就回任。

：2023年11月遭董事會無預警開除，員工集體聲援，短短5天就回任。 多西（推特） ：2008年被撤下執行長，2015年重新掌舵。

：2008年被撤下執行長，2015年重新掌舵。 戴爾（戴爾電腦） ：2004年卸任執行長，2007年公司業績下滑時回鍋。

：2004年卸任執行長，2007年公司業績下滑時回鍋。 舒茲（星巴克） ：曾兩度回鍋救火。

：曾兩度回鍋救火。 艾格（迪士尼）：2020年交棒，2022年因接班人表現不佳被請回來。

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳因捲入婚外情與國安風波，辭去總裁、執行長及董事職務，震撼全球科技界。就在外界還在消化這場人事大地震時，前推特（Twitter）執行長科斯特洛（Dick Costolo）在X平台大膽預言，只要再過3到4年，輝達有1、2季財報失利，董事會就會把黃仁勳請回來，還補上一句「等著看（Watch）」。科斯特洛認為，就像成名一樣，大眾的憤怒通常只會維持「15分鐘」；而美國人最愛看的劇情，就是主角跌落神壇後重新站起來的「東山再起故事（comeback story）」。台灣財經圈也有人看好老黃回鍋。摩爾投顧投資長郭哲榮痛批，輝達董事會趕走創辦人是「愚蠢的決定」，直言「沒有黃仁勳就沒有輝達」。他以賈伯斯和奧特曼為例，認為黃仁勳未來很有機會回到領導位置，甚至放話：「我就來數一下，黃仁勳多久會回任。」不過預測市場沒那麼樂觀。加密預測平台Polymarket押黃仁勳今年底前回到輝達的機率只有3%，到2027年底也只升到14%。科技業創辦人被趕走後重回寶座，其實不是新鮮事：但也有一去不回的例子，而且處境跟黃仁勳更像。英特爾前執行長科再奇（Brian Krzanich）2018年因與員工交往違反公司規定下台，之後沒有回任，後來轉往其他公司擔任執行長。惠普前執行長赫德（Mark Hurd）2010年因與約聘人員相關爭議下台，一個月後就被甲骨文延攬為共同總裁。黃仁勳請辭前一晚，財經帳號ZeroHedge在X發文「Elon please hire Jensen」，馬斯克兩小時後就回覆「那將是我的榮幸」。不過馬斯克沒說是哪家公司，也沒有確認提出正式邀約。預測市場Kalshi押黃仁勳加入SpaceX或xAI的機率高達27%，AMD、特斯拉也被點名。黃仁勳眼前最急的是國會這一關。據CNBC報導，他已委任知名律師事務所Paul Weiss。眾議院外交委員會主席馬斯特（Brian Mast）透露，黃仁勳最快下週就願意赴國會作證。參議員華倫（Elizabeth Warren）也強調，辭職不代表他對國安風險的責任就此免除。黃仁勳今年63歲，這次離開雖然要放棄約1.08億美元的股票獎酬，但只占他1,384億美元身家的0.08%，經濟上完全不需要再工作。不過他今年才在記者會上笑說，當CEO逾30年的祕訣是「不要被炒，也不要覺得無聊」。如今前者已經破功，以他閒不下來的個性，要他就此退休，恐怕比回鍋還難。黃仁勳過去直接帶領約60名主管，重大決策高度集中在他身上，輝達也沒有明確的接班人。新任執行長能不能接住這家4兆美元的AI巨頭，將決定科斯特洛的預言會不會成真。如果輝達接下來幾季表現失準，「王者歸來」的劇本或許真的不遠。