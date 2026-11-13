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▲川普曝黃仁勳「非常痛苦」（圖／路透社／達志影像）

輝達（NVIDIA）共同創辦人黃仁勳因婚外情與共諜疑雲辭去執行長，震撼全球AI界。根據《紐約時報》最新報導，美國總統川普在黃仁勳下台前兩天還親自打電話給他，要他「繼續為保住職位奮戰」。報導揭露，川普從頭到尾都想保住黃仁勳，原因不只是交情，還牽涉到美國股市和他的AI大戰略。《紐時》引述兩名知情人士指出，川普10日致電黃仁勳，敦促他不要放棄執行長職位。當時黃仁勳剛公開坦承出軌，與疑似中國間諜女子黃樂（Alice Huang）的關係正延燒中。黃仁勳、川普和白宮都沒有回應這通電話的相關詢問。這通電話也被視為川普力挺黃仁勳的最新例證。即使黃仁勳12日正式請辭，川普當天仍在社群平台稱他是「傳奇人物」。根據《紐時》連日報導，川普至少兩度被告知黃仁勳與黃樂的關係，分別在去年底和今年5月訪問中國前，但他都沒有採取行動，5月訪中時甚至還帶著黃仁勳同行。一名幕僚透露，川普主要把這件事看成婚外情，不認為會構成國安威脅。川普的顧問對他為何力保黃仁勳提出幾種解釋。最主要的是，川普已經在黃仁勳身上投入大量心力，把他視為「現代版亨利．福特」，認為他正引領一項可能定義本世紀的技術。其次，幕僚表示川普認為輝達根本是「大到不能倒」。輝達是全球市值最高的企業之一，也是川普寄望美國在AI領域打敗中國的重要支柱。據《紐時》報導，輝達董事會考慮撤換黃仁勳的消息傳出時，川普還特地問親信市場會有什麼反應，擔心老黃下台會讓股市重挫。另外，親近川普的人士指出，川普相信資料中心建設和龐大用電需求能帶動製造業復興，兌現他對選民承諾的「美國再工業化」，而黃仁勳正是其中的關鍵人物。最令人意外的是，兩人兩年前幾乎沒有交集。《紐時》指出，川普第一任期時，黃仁勳完全不在他的關注範圍內。黃仁勳在華府幾乎沒有存在感，不遊說、不捐款，對政治也興趣缺缺，甚至沒有出席川普第二任期的就職典禮。但川普上任後，兩人關係迅速升溫。據路透整理，川普回鍋白宮第一個月就和黃仁勳見面；2025年7月的AI峰會上，川普當眾要黃仁勳起立，大讚「你做得太棒了」；同年9月，黃仁勳隨川普國是訪問英國。今年3月，黃仁勳被任命為總統科技顧問委員會成員；5月，川普在最後一刻把他加進訪中代表團；9月，黃仁勳出席白宮為習近平舉辦的國宴，同月還在AI峰會上當眾擴音接聽川普來電；10月，川普親手把國家科學獎章頒給黃仁勳。兩人的利益也越綁越深。川普10月申報財產時揭露，今年夏天曾買進最多160萬美元的輝達股票；《華盛頓郵報》也報導，輝達承諾捐出2,500萬美元給川普規劃的白宮宴會廳。黃仁勳的傳記作者先前就曾在《紐時》撰文分析，黃仁勳擅長用工程思維打造商業帝國，也把同一套手法用在川普身上，透過奉承和精心安排的互動影響白宮AI政策。如今隨著老黃黯然下台，這段兩年內迅速升溫的「AI兄弟情」，也成為美國國會接下來追查的焦點。