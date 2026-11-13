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「已婚有孩也被酸！」盧秀燕暗指柯建銘昔失言風波

歌手羅大佑日前點名前總統蔡英文、副總統蕭美琴等人未育有子女，「不會為下一代想太多」，一番言論引爆網路炎上。台中市長盧秀燕今（13）日受訪時有感而發，表示自己身為女性政治人物，即便已經結婚生子，依然會遭到外界批評，甚至曾被點名「回去當家庭主婦」；她強調女性要繼續爭取屬於自己的一片天空，要不要結婚、生小孩純屬個人選擇，社會應該給予高度尊重。盧秀燕今日上午主持大甲第二市場空調設備啟用典禮，會後接受媒體聯訪被問及羅大佑失言風波。盧秀燕坦言，自己身為女性政治人物，而且已經結婚、育有子女，即便如此，前不久依然「有非常大咖的政治人物批評我，說應該要回歸當家庭主婦，不要出來送往迎來。」盧秀燕指出，女性在公共領域與職場面臨的性別框架議題，社會各界應該持續關心，女性朋友更要勇敢繼續爭取自己的天空；她重申，婦女要不要步入婚姻，或是選擇不要生小孩，全都是每個人自主的人生選擇，理應獲得外界高度的理解與尊重。雖然盧秀燕受訪時並未直接點出姓氏，但政壇人士皆心知肚明，她所指「非常大咖的政治人物」，正是前立法院民進黨團總召柯建銘。回顧去年3月間，柯建銘曾在受訪時突然公開點名盧秀燕，直言「盧市長不要選總統了，人家叫你盧媽媽，就回歸當家庭主婦，退出國民黨」，當時這番帶有性別刻板印象的失言風波，引爆朝野藍綠一陣撻伐；盧秀燕事後僅輕描淡寫地以「媽媽原諒你」5字從容回應，一度被外界譽為高EQ「神回覆」。