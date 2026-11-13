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前半場互相肯定！李四川讚蘇巧慧口才 蘇巧慧謝軌道建設貢獻

蘇巧慧結論火力全開！猛攻工程專業、豪宅及家族爭議

李四川反擊側翼攻擊！秀豪宅付款時間 再追蘇家國發基金爭議

新北市長選舉公辦電視辯論式政見發表會今（13）日登場，國民黨候選人李四川與民進黨候選人蘇巧慧正面交鋒，過程中卻出現「先禮後兵」的戲劇性場面。兩人在媒體提問階段，被要求說出對手值得欣賞的特質，李四川稱讚蘇巧慧「很會說話」，蘇巧慧則肯定李四川過去對軌道建設的貢獻；沒想到進入最後結論，雙方態度一轉，蘇巧慧猛攻李四川工程專業、豪宅及家族爭議，李四川則反擊蘇巧慧放任側翼攻擊，並緊咬蘇家涉及國發基金投資案的利益迴避疑雲，雙方隔空交火，讓辯論會最後階段充滿火藥味。在媒體提問階段，《自由時報》特派記者李信宏詢問，面對選戰激烈攻防，兩位候選人能否展現君子之爭的風度，談談對手值得欣賞的特質，或有哪些政策值得參考，同時說明當選第一年及四年任期內的具體施政承諾。李四川回應，雖然選舉有不同政見與政黨立場，但「每一個人都知道蘇巧慧委員很會說話」，並自嘲自己比較不擅言詞，「但我的經驗一定比她還好」。他也提出上任第一年將推動育嬰留職停薪全薪補助、敬老卡部分點數可在超商消費，以及每人每年600元文化幣等政策，四年內則希望推動大小巨蛋及蘆社大橋啟動、開工，同時質疑蘇巧慧的社福政見財源如何籌措。蘇巧慧則表示，李四川是值得尊敬的對手，對其過去參與軌道建設的貢獻給予肯定與感謝，但也強調自己過去十年同樣參與重大交通建設推動。她承諾上任後成立都更局，推動「新皇冠海岸計畫」、「鑽石山城計畫」，並指出六大福利政策已經過財務試算，相較現行預算約增加50億元，具有執行可行性。不過，進入結論階段，蘇巧慧隨即將矛頭對準李四川的專業能力與過往施政紀錄。她指出，李四川自稱交通專業，卻不知道307公車沒有行駛國道；自稱水利專家，卻不了解高灘地種樹可能阻礙水流；自稱工程專家，但他曾參與推動的台北大巨蛋，卻在明星賽期間發生漏水問題。蘇巧慧接著批評，台北市耗資744萬元設置的遮陽設施，不僅造價高、施工進度也慢，甚至拖過夏天仍未完成。她也提及基泰大直建案造成鄰損、大樓倒塌事件，質疑李四川督導的相關局處曾回函表示安全無虞，但建商繼續施工後仍發生事故，受災戶至今面臨重建問題。此外，她還點名社子島開發協調多年未見成果，以及過去新北市道路工程涉及民地、最終遭法院判決敗訴等爭議，反問李四川究竟是否具備解決問題的能力。話鋒一轉，蘇巧慧表示，這半年來對手陣營不斷攻擊她的家人，若自己要打負面選戰，大可每天要求李四川說明豪宅頭期款的付款單據，或針對其家族在小琉球的相關爭議發動攻擊，但她選擇不這麼做。蘇巧慧強調，新北市長選舉攸關400萬市民的未來，光是討論政策與城市願景，時間就已經不夠，因此她始終希望將焦點放在新北市未來發展，而非對手家人身上，直言「這就是我們的差異」。面對蘇巧慧的連番質疑，李四川在結論時也表示，蘇巧慧宣稱選舉以來都以政見為主，但其支持者及側翼對他的攻擊卻相當多，讓他從原本被稱為優秀副市長，短短一個月內就遭指控涉及黑道。他質疑，面對這些攻擊，蘇巧慧未曾出面制止，甚至以「笑笑就好」回應，讓他難以認同。針對豪宅頭期款爭議，李四川解釋，購屋款項並非一次支付900多萬元，而是在民國102年、103年分兩期付款，後來因房屋漏水，剩餘400萬元尾款直到105年才付清。他表示，當年根本沒有想過自己未來會投入選舉，因此未保留匯款單據，但近幾個月已陸續向銀行調閱相關資料，強調願意接受外界檢驗。李四川隨後反攻蘇巧慧家族涉及的國發基金投資案，質疑蘇巧慧妹妹蘇巧純相關企業取得國發基金等資金投資，是否涉及《公職人員利益衝突迴避法》。他指出，國發會主委日前稱相關投資不在利益衝突迴避法適用範圍內，對此他要求法務部長公開說明，若此類情況確實不違法，是否代表所有公務人員未來都能比照辦理。對於蘇巧慧提及其家族爭議，李四川也表示，弟弟若有違法行為，就應依法負責，自己絕不包庇。他強調，政治人物應接受檢驗，做錯事就必須承認、說明並負責，自己對307公車路線的錯誤認知也已坦承。他反問蘇巧慧，面對蘇巧純相關投資案，至今是否已清楚說明資金申請、資訊揭露及利益迴避問題，並指相關爭議也受到外媒關注，要求蘇巧慧正面回應。