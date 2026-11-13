我是廣告 請繼續往下閱讀

拿女性子宮開玩笑！張雅琴轟：你們能幫忙懷孕嗎？

再點名林珍羽、黃瀞瑩：為何沒抗議還跟著笑？

台北市長蔣萬安才因歌手羅大佑涉及女性生育的言論捲入爭議，如今又被抓包在直播中拿生育數量開玩笑，與其他男性議員對尬「生小孩」。這讓知名主播張雅琴簡直看不下去，質疑蔣萬安一邊切割羅大佑，一邊卻拿女性生育開玩笑，到底把女人當什麼？她更重話開噴：「一個羅大佑，讓很多『蔣萬安們』現形了！」羅大佑日前在電台節目談及台灣下一代議題時，批評前總統蔡英文、副總統蕭美琴及前監察院長陳菊等人沒結婚、沒生小孩，並以自身育有子女的經驗為對比，認為有孩子的人對下一代會有更多思考。而蔣萬安稱讚羅大佑的言論「振聾發聵」引發爭議，他事後緊急澄清，自己認同的是對方批評總統賴清德、行政院長卓榮泰的部分，並非針對蔡英文沒有生育子女的言論。不料，蔣萬安11日與民眾黨議員及選將同台直播，再度因生育話題引發討論。擁有4個孩子的現任議員張志豪當場表示，蔣萬安夫人石舫亘應該也希望有「四寶」，更喊話：「市長，你四寶，我就五寶！」蔣萬安則是笑著回應：「當我跟有人對尬的時候，會激發我的鬥志！」這番對話被放上社群平台瘋傳，再度惹怒一大票女性選民，負面聲浪隨之排山倒海而來。張雅琴在節目中質疑，蔣萬安這番話難道不是在對未生育女性造成另一種傷害？她傻眼痛批：「你拿女性的子宮開玩笑，這什麼道理啊？」此外，在場的女性政治人物林珍羽、黃瀞瑩都跟著笑，張雅琴忍不住點名質問：「我真的覺得，林珍羽妳要笑嗎？還有就是『學姐』黃瀞瑩妳要笑嗎？」張雅琴認為，現場一群男性政治人物拿生育數量當成嬉鬧話題，卻忽略女性懷孕、生產所必須承受的辛苦，她反問：「你們能幫忙懷孕嗎？」對於蔣萬安事後解釋，當時只是開玩笑，實際上是在討論少子化問題，張雅琴並不買單，直言這是全球都必須正視的嚴肅議題，背後牽涉經濟負擔、養育成本及教育費用，絕非一句玩笑就能輕輕帶過。「我的感覺，我講我負責，我覺得你們根本就跟羅大佑一樣，到底把女人當什麼？真的是覺得悲哀啊！悲哀啊！」張雅琴進一步狠酸，羅大佑的爭議讓更多政治人物的態度浮上檯面，稱「一個羅大佑，讓很多『蔣萬安們』現形了」。張雅琴也補充，蔣萬安或許不是刻意要這麼做，但「他下意識呈現出來的就這樣！」最後再度將矛頭指向林珍羽、黃瀞瑩，質疑兩人身為女性政治人物，面對現場拿生育開玩笑的情況，為何沒有出聲抗議，反而跟著笑？讓她直呼：「我覺得也很奇怪。」