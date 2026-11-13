我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃正利在電影裡多飾演反派，蓄鬍模樣讓人印象深刻。（圖／翻攝自微博＠新浪娛樂）

▲動漫《七龍珠》裡面的「桃白白」角色原型就是參考黃正利。（圖／翻攝自微博＠袁俊_Ken）

在香港經典功夫片《醉拳》、《蛇形刁手》中飾演反派、曾一腳踢斷成龍門牙，且指導過楊紫瓊跆拳道的資深武打男星黃正利，昨（12）日在南韓首爾江南聖母醫院辭世，享壽81歲。黃正利世界武術總聯合會前議長金鎮勇已在社群證實噩耗，並透露家屬預計於15日上午舉行出殯儀式。1944年出生在南韓的黃正利，自幼修習太極拳與跆拳道。1976年他受邀參演香港導演吳思遠執導的《南拳北腿》，憑藉華麗剛勁的高踢與連續旋踢技驚四座，一舉打破當時香港武打片以「拳法」為主的慣例，獲封「腿法宗師」。1978年，黃正利更接連與成龍合作《蛇形刁手》、《醉拳》，將演藝事業推向巔峰。隨後他又在《醉拳》中化身大反派「閻鐵心」，以一招快狠準的「連環穿心腿」成為成龍銀幕上的經典強敵。他蓄鬍、眼神狠毒的形象，而黃正利雖然只會說韓語、日語，但他還是靠著武打演員的身分，在香港、國際影壇縱橫30多年、累積參演約340部作品。對武打演出極有堅持的他，曾直言《醉拳》是自己最滿意的代表作，並幽默透露自己獨愛反派角色：「另外，擁有一身深厚武術底子的他，更拒絕吊鋼絲，對動作真實性要求極高，黃正利生前受訪時曾霸氣表示：「」他認為吊鋼絲會讓人無法控制身體，「那很不方便，也不真實」，堅持以拳拳到肉的真功夫征服觀眾。除了在幕前發光發熱，黃正利也致力於將南韓跆拳道推向國際，足跡遍及歐美與中南美洲，並曾親自指導洪金寶、楊紫瓊等知名影星學習跆拳道。1990年代後，黃正利逐步淡出演藝圈返韓經商，跨足高爾夫球衣製造、旅館與專業保鑣公司，但他仍未中斷習武，他的死訊傳出後，震驚全球影迷與武術界，就連美國傳奇嘻哈團體「武當幫」（Wu-Tang Clan）成員RZA也特地發文哀悼，感念這位一代宗師留給影壇的經典傳奇。