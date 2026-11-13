我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市國立中山大學附屬國光高級中學營養午餐近期多次被發現異物，高雄市衛生局今（13）日前往供膳業者耕域食品公司稽查，發現多項食品衛生缺失，除加重裁罰新台幣48萬元，也下令業者即日起全面暫停供膳，須待改善完成並通過審查後，才能恢復供餐。該業者目前供應高雄市7所學校，停供期間將由教育局協調其他合格業者支援，確保學生用餐不中斷。衛生局表示，考量業者近期接連發生多起異物事件，經查證屬實，並未落實食品安全自主管理，為避免食安風險擴大，依法命業者全面停供，並加重裁罰48萬元。此次稽查也發現多項衛生缺失，包括冷凍庫部分食材未離地存放、冷藏區食材未妥善覆蓋、烹煮區部分水管未離地，以及工作人員配戴護腕卻未適當包覆等。衛生局已要求業者限期改善，屆期未改善者，將依法處新台幣6萬元以上罰鍰。衛生局指出，耕域食品公司目前供應高雄市7所學校，其中包括民辦民營5所、公辦民營2所。近期接連發生多起異物通報，顯示問題並非單一偶發事件，業者接獲反映後，也未依危害分析重要管制點（HACCP）規定，善盡食品安全自主管理責任。此外，衛生局今天已抽驗相關餐點送驗，後續將依檢驗結果及調查事證依法辦理。衛生局強調，業者停供期間，教育局將協調其他合格業者支援供餐，確保學生用餐權益不受影響。耕域食品公司則須完成缺失改善，並經審查通過後，才能重新恢復供膳。