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▲2026亞冠賽中華隊先發投手陳克羿，今日對澳洲隊先發4.2局失4分，送出8次三振、6次保送。（圖／中華職棒提供）

▲2026亞冠賽中華隊第4棒王念好，在與澳洲隊之戰，於5局上擊出追平比分的關鍵安打。（圖／中華職棒提供）

2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）今（13）日持續在東京巨蛋進行，中華隊面臨「晚接午」考驗，正面對決澳洲隊。開賽中華隊把握對手控球不穩攻下2分，但先發投手陳克羿同樣在首局遭遇控球亂流，單局失掉4分。不過張仁瑋在3局上開轟，5局上王念好擊出追平比分安打，前5局打完，雙方形成4：4平手。開賽中華隊就先發制人，張士綸在一出局後突襲短打，成功跑出內野安打，郭天信、王念好選到保送形成滿壘，馬傑森擊出右外野方向飛球，右外野手伯克（Chris Burke）未能掌握，形成一支安打，讓中華隊先馳得點，隨後曾聖安一壘滾地球帶有1分打點，中華隊取得2：0領先。不料1局下陳克羿也出現狀況，澳洲隊開路先鋒雷伊（Jaylin Rae）擊出二壘安打，並靠著林佳緯傳球失誤進佔三壘，霍爾（Alex Hall）補上穿越安打，澳洲隊僅用3球就追回1分，隨後陳克羿保送艾爾代爾（Brent Iredale），雖然讓伯克（Chris Burke）敲出雙殺打，但後續保送加上暴投，免費送給澳洲追平分。陳克羿控球持續迷航，接連對坎貝爾（Clayton Campbell）、杜林頓（Max Durrington）投出保送形成滿壘，隨後被金俊錫（Jayden Kim）敲出安打，失掉2分，直到三振阿姆斯壯（Byron Armstrong）才辛苦拿下第3個出局數，中華隊首局結束以2：4落後。2局上中華隊馬上回擊，張仁瑋掌握科科夫斯基（Luke Krkovski）的失投球，一棒將球送上左外野看台上，替中華隊追回1分，以3：4落後。陳克羿在2局下回穩，連續2局演出3上3下，還送出4次三振。澳洲隊則是在3局上啟動牛棚出輪戰，比亞堤（Matt Beattie）、邁爾斯（Conor Myles）接連登板，讓中華隊連續2局3上3下。5局上澳洲隊換上瓦斯拉奇斯（Brodie Cooper-Vassalakis），中華隊展開反攻，張仁瑋跑出內野安打，並靠著郭天信的推進攻佔二壘，王念好把握得點圈機會，一棒擊出反方向射牆二壘安打，幫助中華隊追平比分，雙方形成4：4平手。陳克羿雖然在4局下被金俊錫上壘，但單局飆出3次三振，讓澳洲隊留下殘壘。5局下陳克羿在兩出局後再度遭遇得點圈危機，中華隊選擇換投，讓黃群登板「拆彈」，黃群雖然保送坎貝爾，但順利解決杜林頓，讓澳洲隊留下滿壘殘壘，前5局打完，雙方形成4：4平手。