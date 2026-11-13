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台北市長蔣萬安昨赴民眾黨直播節目，被拱著拚第4胎，蔣笑稱，有人對尬時，會激發鬥志，相關言論引發爭議後，蔣則說是對方在開玩笑，國民黨台北市議員秦慧珠痛批，性平教育全不及格，別拿生不生小孩開玩笑。對此，民進黨台北市長候選人沈伯洋今（13）日受訪表示，與其說蔣市長在講這些話，不如應正視整體文化上對於女性的尊重，「我覺得有時候還滿不到位的」。蔣萬安昨赴民眾黨直播節目，民眾黨議員張志豪卻稱，「選完明年你生4寶，我就生5寶」，蔣笑稱，有人對尬時，會激發鬥志。秦慧珠則批評蔣萬安與民眾黨議員候選人都該去接受性平教育，他哽咽說，他的孩子出生就是罕病兒，曾經很想再生一個，卻始終無法如願，直言這個議題，對他來說是難以抹去的痛。對此，沈伯洋上午受訪時表示，類似言論在日常生活中並不少見，與其說是蔣市長在講這些話，不如正視整體文化上對於女性的尊重，「我覺得有時候還蠻不到位的」；他說，當整體的社會氛圍越來越到位，才會讓每個人在講述這件事情的時候，更能夠尊重別人，不要讓別人或閱聽人感受到不適，這是整體都要一起改進的事。針對沈伯洋昨提出「市民大道縫合計畫」，媒體詢問，藍白陣營關切交通噪音與空氣品質是否影響橋下藝文活動，以及改造後的行人動線與車流。沈伯洋說明，噪音可透過建築設計改善，空氣品質則與兩側的綠地及植栽有關，縫合方式規劃以空中廊道串聯兩側，不影響車輛通行，加上周邊一公里內有七座捷運站，鼓勵民眾搭捷運、騎自行車或步行前往，也不會明顯增加車流。媒體也關心基泰大直案的後續進度與爭議。沈伯洋表示，應釐清市府在案中扮演的角色，包括市府如何參與基泰與受災戶之間的協商、提出公辦都更後重建進度為何延宕，以及建照等相關程序的進展。至於投票日當天穿著，沈伯洋提醒，投票當天請不要攜帶飄帶、穿著運動品牌PUMA的衣服等進入投票所，雖然PUMA衣服不一定會觸法，但可能會引起爭議甚至發生衝突，對此都不樂見。