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藍白地方要角接連相挺！謝立功證實挺童子瑋

黃國昌搬黨紀回應 謝國樑被問此事僅說「謝謝」

民眾黨前秘書長謝立功今（13）日也正式證實，將跨越政黨界線支持民進黨候選人童子瑋，並預告雙方近期將共同發表政策。不過，民眾黨主席黃國昌對此態度冷淡，強調黨紀規範相當清楚，更直言黨內對謝立功近期動向並不了解；至於力拚連任的基隆市長謝國樑，被問及此事時則僅以「謝謝」兩字回應。基隆市長選戰逐漸白熱化，童子瑋近期積極爭取跨黨派支持，不僅獲得國民黨出身的前議長黃景泰及部分藍營地方人士力挺，親民黨主席宋楚瑜也曾與他十指緊扣、共同拜票。童子瑋日前接受專訪時透露，2014年基隆市長選舉的3名候選人，如今都站在支持他的陣線，包括當年勝選的林右昌、代表國民黨參選的謝立功，以及當時以無黨籍身分參選的黃景泰。其中，謝立功曾任民眾黨秘書長，這次跨黨派表態，也格外受到外界關注。謝立功表示，經過多次交流，他認為童子瑋不僅認真、熱愛基隆，也具備執行力及良好的溝通能力。雙方過去曾深入討論基隆市政，童子瑋也參考他當年參選市長時提出的政策構想，因此決定放下政黨立場，支持真正能替基隆做事的人。謝立功進一步透露，自己已私下聯繫不少友人，許多人也認同童子瑋超越黨派的理念，接下來選戰僅剩十多天，大家將共同努力。他也提到，雙方已針對海洋產業、新住民服務等議題交換意見，未來將提出更完整的政策說明。對於謝立功公開力挺，民眾黨主席黃國昌今日受訪時表示，民眾黨的紀律向來相當明確，相信每位黨員都清楚相關規範，尤其謝立功是黨內資深前輩，更應該了解。黃國昌話鋒一轉指出，過去這段時間，謝立功究竟在做些什麼，黨內其實並不清楚，「不要說黨部，可能我們基層的支持者，也不是很了解。」不過，黃國昌並未直接說明是否將對謝立功採取黨紀處分。