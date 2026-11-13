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老人健保補助引攻防 蘇巧慧批修法粗糙

李四川反擊：蘇巧慧反對修法 喊「中央不做，地方做」

李四川再轟：54.1億捷運款為何遲不撥款？

新北市長選舉公辦政見發表會今（13）日登場，民進黨候選人蘇巧慧與國民黨候選人李四川針對《老人福利法》修法及長者健保費補助議題激烈交鋒！蘇巧慧批評，立法院修法未遵守《憲法》及《預算法》精神，也沒有與行政院討論，「就直接訂立了這樣的一部法，非常粗糙」；李四川則反擊，蘇巧慧身為立委卻未支持修法，強調若當選新北市長，「中央不做，地方一定會來做」。媒體代表提問人今在政見會上提出，立法院日前三讀通過《老人福利法》第22條修正案，規定符合所得條件的65歲以上長者，健保費由中央全額補助，預估約403萬人受惠，每年新增近400億元支出。不過，行政院長卓榮泰決定不予副署，引發朝野爭議。由於新北市約有76.8萬名長者，且市府負債超過千億元，蘇巧慧、李四川若當選，未來如何兼顧老人福利與地方財政？針對提問，蘇巧慧表示，她的競選主張是促進健康、減輕三明治世代的照顧負擔，因此提出敬老卡每月提高至1000點、年度累計不歸零，並擴大使用範圍，讓長者能搭車、買東西，增加出門活動的誘因；搭配假牙補助等措施，透過預防保健延緩老化，未來反而有助減少健保支出。她指出，六大福利政見每年新增預算約50億元，新北市政府足以負擔。至於《老人福利法》修法爭議，蘇巧慧認為，關鍵在於立法院修法時「並沒有遵守《憲法》與《預算法》的精神，也沒有跟行政院有任何的切磋討論」，就直接通過修法，非常粗糙！不過，她強調長輩福利應全國一致，未來只要是中央統一規劃的全國性社會福利，「我一定會站在新北的立場全力的爭取」。李四川則反批，蘇巧慧在立法院反對相關修法，也沒有參與投票，對於卓榮泰不副署同樣沒有表示意見。他質疑，蘇巧慧既然支持全國一致的老人福利，為何立法院通過後，行政院卻不予副署？李四川強調，他擔任公務員40年，始終認為公平最重要，「台北可以，新北的長輩也應該可以」，若未來當選市長，即使中央未提供補助，新北市也會自行承擔，「中央不做，地方一定會來做」。除了老人健保費補助，李四川也將矛頭轉向捷運建設經費，指出新北市政府依照工程進度，向中央申請54.1億元捷運補助款，但至今尚未撥付。李四川質疑，蘇巧慧屢強調熟悉捷運建設進度、擅長與中央溝通，且中央與她同屬民進黨執政，「那為什麼中央不給？妳說一毛錢都不會少，那既然不會少，為什麼現在不給？到底原因是什麼？」他認為，蘇巧慧身為立委，至少應向中央協調，讓新北市民了解她確實有能力爭取地方建設預算。李四川更進一步提到《財政收支劃分法》修法，批評蘇巧慧反對增加新北市財源，卻又提出多項福利政策。他特別點名敬老卡每月1000點，若還能用來購物，勢必增加市府支出，質疑「妳反對《財劃法》多給新北市，但是妳又開了這麼多的支票，到底錢從哪裡來？」