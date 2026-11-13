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日本娛樂盛事《第77屆NHK紅白歌合戰》將於12月31日登場，官方也於今（13）日公開出演名單，不只有二度參加的台灣藝人王奕翔所屬日本團體&TEAM、四度受邀的雙人女團YOASOBI，就連日前以歌曲〈musubi〉爆紅的Ayumu Imazu（今津涉）也將首度登場，其他包含AKB48、ILLIT、M!LK等團體都將現身，超強陣容引發期待。NHK官方於今日公布《第77屆NHK紅白歌合戰》出演名單，紅組（女性）出演藝人有ILLIT 、Ado、杏里、、石川小百合、AKB48、卡莉怪妞、、坂本冬美、高田蜜惠、Chanmina、天童芳美、乃木坂46、HANA、FRUITS ZIPPER、MISIA、水森香織、森山良子、YOASOBI、渡邊美里。白組（男性）出演名單則有、Ae! group、、&TEAM、King & Prince、魚韻、純烈、鈴木雅之、SixTONES、TMNETWORK、T.M.Revolution、新濱萊昂、Vaundy、BE:FIRST、福山雅治、、Mrs. GREEN APPLE、M!LK、MONAKI、柚子、L'Arc-en-Ciel。其他藝人皆有一次以上的參加紀錄。然而，今年再度與團體&TEAM現身的王奕翔，也直接創下紀錄，成為首位二度登上紅白的台灣男藝人，也是接棒歐陽菲菲、鄧麗君、徐若瑄、周子瑜等人站上日本年度舞台的第7人。這次《第77屆NHK紅白歌合戰》主題為「跨越一切，與歌同行」，將由蘆田愛菜、堺雅人、二宮和也、NHK主播鈴木奈穂子攜手主持，引發外界期待。