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美國職棒大聯盟（MLB）豪門紐約洋基隊（New York Yankees）自2009年奪冠後，至今已超過17年未能重返世界大賽榮耀，若再過3年仍無法打破魔咒，這段冠軍荒將正式邁入整整20年。儘管洋基每年坐擁令小市場球隊望塵莫及的豪華薪資團隊與超級巨星陣容，卻始終在季後賽功虧一簣。對此，大聯盟王牌經紀人波拉斯（Scott Boras）近日公開向洋基球團發出嚴厲警告，直言管理層「不能再重複過去幾年的做法，卻幻想能得到不同的結果」。陣中看板球星賈吉（Aaron Judge）也早在賽季結束後罕見對高層下達最後通牒，要求球隊在休賽季真正做到「All-in」，但目前看起來並沒有效果。波拉斯與洋基隊向來交手頻繁，目前洋基陣中包括王牌投手柯爾（Gerrit Cole）、重砲貝林傑（Cody Bellinger）等重要戰力，全數皆隸屬於波拉斯旗下。波拉斯透過洋基隨隊記者菲利普斯（Gary Phillips）受訪時，一針見血地點出這支豪門球隊的困境：「我可以告訴你，他們在組織運作上確實做對了很多事情；但從另一個角度來看，我也必須反問一句：他們達成自己真正想要達成的目標了嗎？」波拉斯進一步強調，以洋基現有的人才庫與老闆的財力資源，理應拿到更高的成就：「我相信他們每天看著這支球隊時，都必須告訴自己：『我必須做得更多，或者我必須做出改變。唯一絕對不能做的，就是繼續重複我過去一直在做的事情。』」然而，儘管多數洋基球迷對教練團感到不滿，球團日前仍已拍板決定讓總教練布恩（Aaron Boone）在明年賽季繼續執掌兵符。不僅經紀人看不下去，連洋基隊長賈吉也按捺不住焦慮。在洋基今年季後賽敗給坦帕灣光芒（Tampa Bay Rays）慘遭淘汰後，賈吉在受訪時便語帶深意地對球團管理層施壓，要求高層在接下來的休賽季必須採取實質補強行動。「我們是紐約洋基隊，」賈吉在淘汰夜語氣堅定地表示，「我認為他們應該要全力以赴，去做所有該做的事。如果我們的陣容有漏洞，無論是需要找特定類型的球員還是補強人員配置，只要是球隊需要的，管理層就必須走出去把他們帶回來。」賈吉更重提當年決定續留紐約的初衷，直言自己每個休賽季都在為這座城市奉獻一切，也期待球團能展現同等的決心：「球團每年確實都給了我們一支具備贏球實力的球隊，但在紐約，這遠遠不夠。我們是洋基，你必須每年都去追逐總冠軍、每年都All-in，我非常拭目以待他們接下來會採取什麼行動。」