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競選看板不多沒關係 李四川：20年道路橋梁就是最好看板

新北市長選舉公辦電視政見發表會今（13）日登場，國民黨候選人李四川在申論時，談到自己出身漁村，成年後從基層公務員一路走來的經歷，直指民進黨對手蘇巧慧「政二代」身分，並表示許多朋友看見蘇巧慧的競選文宣、看板鋪天蓋地，卻很少看見他的看板。不過李四川強調，「我20年做過的上千條道路跟橋梁，就是我最好的看板」。李四川今在政見會申論階段首先回顧成長歷程，表示自己出生於屏東小琉球，父親靠捕魚維持家計，家庭曾因出海捕魚背負債務，讓他從小就了解生活的不容易。離開小琉球求學後，他一路半工半讀，寒、暑假都得打工賺取學費，父親叮囑的「做人要老實，做事要認真」，始終放在心裡。他也對比他和蘇巧慧的家庭背景，直言「蘇委員本身就是政二代的女兒，我是漁村長大的小孩」，強調自己理解一般家庭的辛苦，也認為社會應該給努力打拚的人發展機會。李四川指出，他從基層公務員做起，沒有背景、沒有跳過任何一階，後來歷任台北縣副縣長、新北市副市長，也曾在台北市、高雄市及中央服務，雖然職位不同，但做事態度從未改變。他表示，過去20年來，不少里長告訴他「這條路是你鋪的、這條橋是你做的」，讓他深受感動，因為這代表他做過的事情，鄉親都放在心裡，「這就是我最好的看板」。談及具體政績，李四川列舉過去在台北縣、新北市任內，帶領團隊改善29區、69處易淹水地區，抬高板橋光復橋避免洪水倒灌，並與前市長朱立倫規劃「三環三線」，也曾推動作為TPASS 1200前身的1280定期票、協調土城醫院興建用地，以及近年在台北市參與大巨蛋工程。他強調，過去累積的建設與執行經驗，就是他參選的基礎，「事情交給我，我一定帶所有的團隊，好好的來把這個問題解決。」