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重申不是一夫多妻！第二位配偶還得是「未婚者」

九大政見一次看 從教育、交通到警政社福都有

一家人政治立場大不同！兒想討李四川、蘇巧慧簽名

無黨籍候選人蘇輝湟日前出席新北市長選舉公辦政見發表會，提出涵蓋婚姻、教育、治安、交通及社會福利等九大市政願景，其中最受矚目的，就是主張未婚者「一妻二夫」、「一夫二妻」合法化。他認為，台灣面臨少子化問題，又受到高房價壓力影響，動輒每坪40、50萬元，讓年輕人不敢生育，因此有必要從婚姻制度尋求突破，並強調這是經過深思熟慮的市政政見。面對外界對這項政見的討論，蘇輝湟在政見發表會結論時特別澄清，自己從來沒有說過一夫多妻、一妻多夫，真正的主張是「一妻二夫」、「一夫二妻」，而且必須限定未婚者，已婚者不能適用。他進一步解釋，第二位太太或第二位先生也必須是未婚身分，否則恐怕衍生許多社會問題，對孩子及下一代也不好。蘇輝湟還搬出自身觀察，表示看過許多夫妻想生孩子卻無法如願，加上現在通姦已經除罪化，認為若要讓第三者生育，也應該提供合法、安全的環境。他直言，否則第三者不敢生小孩，因此才提出這項特殊婚姻制度，希望透過合法化，增加生育機會，改善新北市少子化問題。不只少子化，蘇輝湟更將這項提案延伸到城市治理，他認為，透過增加生育及人口，可以提高新北市人口密度，進一步改善目前大樓林立、空屋不少的現象，甚至有助於治安改善。一項婚姻制度的變革，從生育、人口到住宅及治安都被納入政策效益，也讓這項政見格外引人注目。除了婚姻制度改革，蘇輝湟也提出九大市政主張，涵蓋教育、食安、交通、國際交流及警政社福等面向，包括推動台灣本土語言、國語與英語教育，強化食品安全、不定期抽查；改善中央與地方協調機制、延攬市政顧問並爭取國際活動。此外，還包括增加校園監視設備、爭取警察加入國際刑警組織；交通方面則提出貨車管制、慢車道與行人專用道等構想，並希望警察協助弱勢民眾取得食物、洗澡、住宿及身後事等資源。他也主張，都市更新應取得全體住戶百分之百同意，不能強迫民眾接受。蘇輝湟的家庭背景同樣引人注意，他表示，家中政治立場相當多元，父親偏向國民黨，兒子支持民眾黨，而他自己則比較台派，身邊也有民進黨好友與老師，家人們各有不同的政治認同；有趣的是，蘇輝湟透露，兒子原本還想要他幫忙向另外兩位新北市長候選人李四川、蘇巧慧索取簽名，不過可能因為場合尷尬，最後他並沒有真的開口。對於外界聚焦其爭議性政見，蘇輝湟也曾向媒體喊話，希望外界正確報導，強調自己提出的每一項政見都是經過深思熟慮，並非外界所稱的一夫多妻或一妻多夫。他表示，自己長期維持無黨籍立場，希望跳脫藍綠框架，為新北市民提供不同選擇。