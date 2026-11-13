我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）今（13）日持續在東京巨蛋進行，中華隊交手澳洲隊。澳洲隊20歲韓裔游擊手金俊錫（Jayden Kim）首局從陳克羿手中擊出帶有2分打點的超前安打。金俊錫的韓裔背景受到關注，目前效力美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）匹茲堡海盜隊體系，2021年移民澳洲後，曾在U18層級與中華隊兩度交手，累計4打數無安打，被孫易磊三振2次。中華隊今日交手澳洲隊，先發投手陳克羿首局控球遭遇亂流，在滿壘的情況下被20歲韓裔游擊手金俊錫擊出安打。金俊錫出身韓國高陽市，2021年與家人移民澳洲，目前同時擁有韓、澳雙重國籍，他的父親金泰民曾效力於韓職LG雙子隊，目前是美職球探。在亞冠賽交手韓國隊前，金俊錫就坦言會是一場非常特別的比賽，「因為我的故鄉就在高陽，但現在我身為澳洲隊的一員，總之就是要贏球。」澳洲隊前役以8：7險勝韓國隊，金俊錫直言非常開心，「想贏球的渴望非常強烈，能夠以這麼痛快的方式展開賽程，感覺真的很棒。」本屆亞冠賽並非金俊錫首次與中華隊交手，在2022年、2023年就曾代表澳洲隊參與U18世界盃。2022年金俊錫對中華隊先發鎮守游擊，3打數無安打，被孫易磊三振1次。2023年再度碰上中華隊，金俊錫同樣守游擊，1打數無安打，選到1次保送，同樣被孫易磊三振1次。金俊錫在2023年底與美職海盜隊簽約，歷經多明尼加新人聯盟磨練後，本季中已順利升上小聯盟1A，是備受期待的潛力新秀。在充滿美式球風的澳洲隊，亞洲臉孔的金俊錫顯得格外特別，今年亞冠賽扛下球隊游擊大關，展現出穩定的防守表現，若持續成長，將是澳洲隊未來10年不動游擊手。