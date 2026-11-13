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▲黃仁勳韓國行爆紅！粉絲架網站追蹤行蹤、網咖被包圍⋯韓國年輕人把他當明星在追（圖／美聯社／達志影像）

輝達（NVIDIA）共同創辦人黃仁勳因婚外情與共諜疑雲辭去執行長，不只台灣和美國震撼，連過去把他捧成「全民最愛CEO」的南韓也掀起熱議。韓國主流媒體紛紛以「炸雞同盟動搖」、「光環褪色」為題報導，網友更把他過去訪韓時的舊影片翻出來重新檢視。黃仁勳過去在韓國的人氣堪比明星。據《韓國先驅報》報導，他去年訪韓時被當成名人對待，甚至有粉絲用「黃仁勳追蹤器」即時查他的行蹤。2025年10月，他和三星會長李在鎔、現代汽車會長鄭義宣在首爾江南的「깐부炸雞」（Kkanbu Chicken）上演「炸雞啤酒會」，當場宣布請全店客人吃晚餐，畫面在韓國社群瘋傳，「깐부」（好兄弟）一詞也成為韓美半導體合作的代名詞。如今韓媒的標題全變了調。《韓國先驅報》以「從炸雞啤酒到醜聞：黃仁勳在韓國的光環褪色」為題報導；《Herald經濟》則直言「『AI教父』黃仁勳下台，『K-깐부同盟』才一年就動搖」。隨著醜聞延燒，韓國網友也翻出黃仁勳去年訪韓的一段影片。據《Herald經濟》報導，他在活動上發射贈品時，東西飛得比預期遠，他笑說「My gun was too powerful」，接著又補一句「That’s my problem usually. My gun’s still powerful」，被認為帶有性暗示。網友表示，當時只當成現場氣氛下的玩笑，如今爆出私生活爭議後再看，感覺完全不同。除了八卦，韓國媒體更關心的是產業衝擊。《中央日報》英文版分析，黃仁勳離開會讓輝達和SK海力士、三星之間的緊密關係蒙上不確定性。黃仁勳多次和李在鎔、SK會長崔泰源會面，交情早就超出單純買賣HBM晶片。不過報導也指出，雙方現有的長期供貨合約應該不會受到太大衝擊。韓國半導體業界則有人認為，過去由輝達一家獨大的AI產業生態可能因此出現變化，三星和SK海力士反而有機會受惠。股市反應也出乎意料。輝達12日盤中一度大跌超過13%，收盤跌4.34%；但南韓股市13日不跌反漲，KOSPI開盤漲超過2%，三星電子收盤上漲2.76%，SK海力士上漲2.63%。據《亞洲經濟》報導，市場普遍認為黃仁勳下台不會讓整個AI產業的需求萎縮。Kiwoom證券分析師韓智英也表示，部分利空早已反映在股價上，逢低買盤撐住了大盤。韓國媒體也特別關注輝達內部反應。EBN、《每日新聞》等媒體引用職場匿名社群Blind的資料：從11月6日第一起外遇疑雲傳出到11日更多指控曝光，輝達員工的去留意見中有74%反對黃仁勳下台。不少員工認為找不到人能取代他，也有人覺得應該再給他一次機會。《京鄉新聞》、YTN等主流媒體也大篇幅報導輝達總部外擺滿鮮花、員工落淚的畫面，形容輝達內部瀰漫「沉痛」氣氛。