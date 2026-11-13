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在11月12日舉行的「2026亞洲職棒冠軍爭霸賽」（亞冠賽）中，日本武士隊以5：0擊敗中華隊。擔任開路先鋒、鎮守一壘的福岡軟銀鷹強打正木智也發揮出色，單場4打數3安打並貢獻3分打點，其中更包含單場雙響砲。他用超狂的打擊火力引起台灣球迷一陣猛誇，不過他在賽後受訪時卻透露，其實自己在比賽開打前的狀態並不好。正木智也在2026年賽季寫下軟銀隊史新紀錄的7支首局首打席全壘打，這位以強打著稱的第一棒在面對中華隊時將個人特色發揮得淋漓盡致。一局下首打席，他逮中對手投出的直球強力揮擊，直接將球送上觀眾席；接著在第3局的第2打席，他成功鎖定變化球，將球掃向左外野標竿附近，形成一發大號的兩分砲，連續兩打席開轟。他隨後的打席也選到保送並擊出帶有打點的安打，全場表現堪稱完美。賽後記者會上，正木智也談到首打席全壘打時表示：「在兩好球之前我確實瞄準長打，但被逼到絕境後，我只抱著『無論如何都要敲出安打』的心態等待。我告訴自己要果斷出棒，很高興收到好結果。」至於第2發全壘打，他笑說：「擊球的瞬間就知道飛行距離夠了，但我一直盯著看以為會出界，幸好球沒有旋出去，變成全壘打真是太好了。」儘管在場上展現出神入化的打擊技巧，甚至讓台灣球迷驚呼連連，但正木智也坦言自己直到賽前都還深陷低潮。他透露：「我在高潮系列賽和日本一總冠軍賽時打擊感覺很好，原本帶著那股氣勢投入11月3日展開的宮崎集訓，結果卻完全打不出自己想要的感覺。我太刻意想運用球棒前端，導致變成只用手在打球。」他進一步點出復活的關鍵：「因為日本一結束後的空窗期讓我有些不安，但我今天特別想像著要用『全身的力量』來揮棒。很高興第1打席就開轟，讓我能順利乘著那股氣勢。我一直希望能成為帶動球隊士氣的核彈頭，從這點來看，今天真的是最棒的結果。」