我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國近日宣判一起旅遊投資詐騙案，一名商人利用旅遊套裝行程，招攬民眾投資，聲稱每年可獲得20%報酬，最終造成311人受害。泰國刑事法院11日判處主嫌Prasit Jeawkok，合計1244年徒刑，數字相當驚人。不過，依泰國法律，本案實際服刑上限為20年。綜合泰國媒體報導，Prasit與旗下相關公司，推出不同價位的旅遊套裝，並以高額年報酬率吸引民眾購買行程、投入資金。檢方認為，這套操作實際上是以旅遊商品為包裝、類似龐氏騙局，總計有311人受騙。法院審理認定，Prasit及3家公司共同詐騙民眾，違反電腦犯罪法。Prasit原本被依311項犯罪，各判處8年徒刑，合計2488年；由於他在審理期間改口認罪，法院將刑期減半，最終判處1244年。此外，3家公司各被處以約9330萬泰銖罰款，它們與Prasit也必須共同返還311名受害者的款項，並支付年利率7.5%的利息。值得注意的是，Prasit Jeawkok早已是泰國司法界知名的詐騙案件被告，在2023年時，就曾因奢侈品投資詐騙而被判處1155年徒刑，2026年8月又因另一宗旅遊套裝詐騙案被判刑20年。如今再因這起311人受害的旅遊投資詐騙，被追加1244年徒刑。泰國刑事法院並裁定，本次刑期須接續此前已判決的7起案件執行。不過，千年刑期並不代表他真的得關上千年，依照泰國法律，本案實際服刑上限為20年。換言之，這次判決，並非他所有案件的真實刑期總和，而是為他的犯罪紀錄，再添上一筆。原文連結：