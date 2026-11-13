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台股今（13）日開高走高，盤中一度大漲逾千點、衝上44,489.48點，不過隨後漲幅收斂，終場加權指數收在43,675.12點，上漲583.25點，漲幅1.35%，成交金額達9,162.55億元。雖然大盤終場仍維持紅盤，但收盤未能站回4萬4千點，也較盤中高點回落814.36點，呈現早盤強攻、盤中震盪收斂的走勢。回顧今日盤勢，加權指數以43,719.75點開出，盤中最高來到44,489.48點，最低下探43,534.12點，終場收在43,675.12點。以收盤價與開盤價相比，指數下跌44.63點，顯示早盤買盤雖然強勁，但盤中高檔仍面臨獲利了結賣壓。今日台股反彈也延續早盤半導體及AI相關族群的強勢表現。台積電（2330）上午曾報2,385元，上漲45元；聯發科（2454）、創意（3443）、世芯-KY（3661）盤中同步攻上漲停，其中創意一度衝上8,645元，超越川湖（2059），登上台股股后。輝達（NVIDIA）前一交易日受到執行長黃仁勳請辭消息影響，股價收跌，與今日台股半導體族群盤中走勢呈現不同調。輝達官方公告指出，黃仁勳已辭去總裁、執行長及董事職務，由財務長柯蕾絲（Colette Kress）暫代執行長。市場後續關注輝達管理團隊交接後，AI晶片產品規畫、客戶承諾及供應鏈合作是否延續。輝達官方表示，公司營運、客戶承諾及產品路線圖預期不會因人事交接中斷；台積電及台灣AI伺服器供應鏈的後續影響，仍須觀察實際訂單與公司營運資訊。整體來看，台股今日在半導體及AI相關個股帶動下收紅，但指數未能守住盤中高點及4萬4千點整數關卡。後續除觀察權值股能否延續支撐，也須留意IC設計及ASIC族群漲停後的股價變化，以及市場資金是否持續集中在AI半導體題材。