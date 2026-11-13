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▲2025年退伍的V，發文表示是第一次參加後備軍人訓練。（圖／IG@thv）

BTS四成員被教召 軍服照公開

11月只排台灣場原因公開 BTS十月底返韓後配合軍事訓練

韓國天團BTS（防彈少年團）下週就要飛來台灣，11月19日、21日、22日在高雄世運主場館舉辦《ARIRANG》演唱會，沒想到開唱前夕，成員們突然被教召，V、Jimin、Jin、j-hope今（13）日直接曬出身穿軍服的照片，原來4人退伍後還得接受後備役軍人訓練，讓粉絲恍然大悟：「難怪11月只有排台灣場！」Jin在粉絲交流平台Weverse公開2張照片，並寫下：「孩子們，辛苦了啊……」照片中，他與留著金髮的j-hope、Jimin穿著迷彩軍服，3人肩靠肩微笑自拍。V也於昨天在IG分享穿著軍服、縮在紅色椅子上的照片，雙手抱胸、頂著一頭凌亂黑髮，看起來有些疲憊，照片上還寫著「第一次後備軍人訓練」，隨後又公開自己穿著軍服吃漢堡的生活照，並發文表示：「大概就是這樣過日子的。」不過，BTS這次並不是7名成員一起參加後備軍人訓練，主要是因為每個人的退伍時間不同，收到的訓練通知也不一樣。根據韓國規定，男性服完兵役後，並不代表就此跟軍隊說再見，而是從退伍隔年開始，還要當8年的後備軍人，其中前4年是接受軍事訓練的主要階段，軍方會依照個人情況安排訓練，讓退伍軍人維持基本的作戰能力，以便未來有需要時能迅速支援軍隊。以BTS成員來說，Jin在2024年6月退伍、j-hope同年10月退伍，因此今年已經是後備役第2年；V和Jimin則是2025年6月才退伍，今年才剛進入第1年，也難怪V會特別在照片上寫下「第一次後備軍人訓練」。至於另外3名成員RM、SUGA、柾國，並不代表他們完全不用接受後備軍人訓練，RM與柾國同樣在2025年6月退伍，依法也已進入後備軍人第1年，但每個人的召集日期不一定相同；SUGA則是以替代役身分完成兵役，後續訓練安排也可能與現役退伍成員有所差異。BTS今年3月推出第5張正規專輯《ARIRANG》，正式恢復7人完整體活動，世界巡演從美洲一路唱回亞洲，10月28日、30日、31日在巴西聖保羅演出後，11月只安排台灣高雄3場，如今4名成員接連曝光教召近況，讓這段巡演空檔多了一個合理解釋，不過官方並未證實11月僅安排高雄場就是為了配合軍事訓練。結束台灣演出後，BTS下一站將於12月3日、5日、6日前往泰國曼谷，接著再轉往馬來西亞、新加坡開唱。