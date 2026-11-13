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林佾葳本屆出賽3場全部拿下勝投，累計15局投球僅失2分自責分，防禦率下修至鬼神般的0.93，強勢暫居大會勝投王寶座。

效力於業餘合作金庫的20歲右投林佾葳，繼今年9月名古屋亞運封鎖韓國明星打線一戰成名後，今（13）日在尼加拉瓜舉行的U23世界盃棒球賽超級循環賽再度化身「抗韓英雄」。他面對韓國隊主投6局僅被敲出2支零星安打、狂飆6次三振，僅失 分非自責分，率領中華隊以6：1逆轉痛宰韓國。林佾葳不僅以3勝暫居本屆大會勝投王、防禦率降至驚人的0.93，更讓韓國媒體在賽後回憶起他在亞運「戲耍」金倒永的經典一役，直呼「難道他是台灣打韓國的必勝王牌嗎？」本場台韓大戰，韓國隊首局雖然靠著安打、犧牲觸擊與中華隊守備失誤先馳得點，但這也是他們全場唯一攻下的分數。中華隊打線在2局下半立刻展開反撲，趁著韓國隊守備失誤與投手群控球大暴走、單局奉送多次保送擠回分數，一口氣灌進大局逆轉超前。獲得火力支援的林佾葳越投越穩，用92球完成6局先發任務，僅被敲出2支安打、飆出6次三振，失掉的1分並非自責分。其中他在2局被敲安後，更一度讓韓國打線連續10個打席出局、完全無法越雷池一步；6局上韓國隊好不容易靠觸身球上壘，林佾葳也冷靜製造投手前雙殺打化解危機，徹底瓦解對手反攻氣焰。林佾葳的韓國殺手的威名早在今年9月的名古屋亞運打響。當時面對以韓職一軍組成的韓國國家隊，林佾葳初生之犢不畏虎，先發5局僅被敲1安、失1分非自責分，更正面三振掉韓職頂尖強打金倒永，亮眼表現當時便已吸引大批韓媒高度關注。如今在U23世界盃再度遭林佾葳完全封鎖，韓國媒體《SPOTV NEWS》賽後也以「曾三振金倒永的台灣20歲投手，難道是抗韓必勝王牌？U23也被死死捆綁」為題撰文哀嘆。報導中無奈回憶亞運時期韓國國家隊打線被林佾葳「戲耍」的慘痛記憶，並直言本場韓國打線全場僅擠出2安、投手群卻狂送8次四死球，比賽內容相當慘烈。從名古屋亞運一路主宰到U23世界盃，林佾葳堪稱當今台灣棒壇最耀眼的業餘新星。回顧他在本屆U23世界盃的表現可謂無懈可擊。預賽首戰面對捷克直接繳出7局失 2 分完投勝；隨後對陣巴拿馬改以中繼身分登板2局無失分再進帳勝投；加上今日對韓國的6局失1分好投，