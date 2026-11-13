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曾莞婷的股票帳面蒸發8位數！她今（13）日出席國民健康署「非抹不可，健康do more」宣導活動，受訪時透露，這波AI股重挫讓她的股票資產縮水至少千萬元，原本還想趁跌勢加碼，沒想到一路補到手上「沒子彈」。她苦笑說現在每天起床都很有動力，「上班囉！」至於股災有沒有讓她睡不著？她說，只要不影響生活，還是會把手上的股票當成長期配置。曾莞婷透露，約有5成資產配置在股市，持股以個股為主，ETF只買少量，偶爾也會小額當沖。她平常會早起盯盤、自己看財報，還開玩笑自稱「曾菲特」。現在她對逛街買東西興趣不大，手上有閒錢，第一個念頭反而是可以買哪一檔股票。這次跌勢來得又急又重，她坦言補到沒錢再加碼時也有點慌，跌太多就先「眼不見為淨」。她目前正在拍電影，談到帳面虧損，也只能先替自己打氣：「投資有賺有賠，能賺回來就好。」至於外界關心她手上的房產有沒有增減，她只低調回了句：「差不多、差不多。」被問到輝達共同創辦人黃仁勳坦承婚外情、辭去執行長一事，曾莞婷說黃仁勳原本是許多人崇拜的對象，事情走到這一步讓她覺得可惜，也感嘆：「做什麼事情前要好好思考一下，值不值得。」媒體接著問，會不會因此不再相信愛情？她回答：「愛情在我人生比重本來就不會太重。」曾莞婷這次擔任子宮頸癌防治宣導大使，也聊到自己的健檢趣事。她說因為藝名就是本名，就算戴著口罩，醫護人員一看到名字還是很容易認出她。不過她笑說，遇到的醫護人員都很專業，對她也特別溫柔。她平常會和媽媽互相分享健康資訊，這次也提醒大家，照顧外表之餘，別忘了和媽媽互相提醒、定期做檢查。