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隨著寵物家庭逐年增加，寵物飲食與健康照護受到飼主高度重視，寵物食品市場也從基本的主食需求，逐步延伸至營養配方、機能訴求及多元飲食選擇。然而，面對市面上種類繁多的寵物食品，產品包裝上的成分標示、營養資訊及各類國際認證，往往成為飼主選購時的重要依據。如何辨識產品資訊、了解相關規範，已成為維護寵物飲食安全的重要課題。依據台灣現行《動物保護法》第22-5條，寵物食品應依規定標示產品名稱、原料及添加物、營養成分、淨重、製造或有效日期、保存方式、適用寵物種類及餵食方法等資訊，並不得有不實、誇張或涉及醫療效能的標示。飼主購買時，除了注意品牌及價格，也應仔細閱讀包裝資訊，確認成分來源與營養內容是否清楚，避免僅憑廣告宣傳或產品包裝做出選擇。在國際寵物食品規範方面，美國飼料品管協會（AAFCO）、美國食品藥物管理局（FDA）及美國農業部（USDA）是消費者常見的相關機構。其中，AAFCO主要制定寵物食品營養標準及標示指引，提供業界與主管機關參考。若產品標示符合AAFCO營養標準，代表其配方或營養分析符合特定生命階段的營養需求，但仍須留意產品是透過營養配方計算，或實際餵食試驗等方式證明。FDA則負責美國寵物食品的安全與相關法規監管，包括原料及添加物安全、產品製造與標示規範；USDA則在特定動物性原料、肉類產品及相關加工檢驗方面扮演監督角色。飼主應了解，不同機構的職責與規範並不相同，相關標示也不代表產品取得全面性的品質保證，仍須回歸產品實際成分與製造管理資訊進行判斷。除了認識標示及認證，選購寵物食品時，品牌資訊透明度同樣值得重視。建議優先選擇能清楚說明原料來源、製造工廠、營養配方及品質管理流程的業者，並依照寵物的年齡、體型、活動量及個別營養需求挑選合適產品。更換食品時，也應採取循序漸進的方式，觀察食慾、排便、毛髮及精神狀態，確認是否適應。近年鮮食及多元飲食型態逐漸受到飼主關注，但自行搭配食材不代表就能滿足寵物所需的完整營養。若選擇鮮食或特殊飲食，應特別注意營養均衡、食材衛生及保存方式；對於有特殊營養需求或健康狀況的寵物，則建議諮詢獸醫師或專業獸醫營養人員，制定適合的飲食計畫。寵物食品選擇不只是品牌與價格的比較，更涉及營養、安全及長期健康管理。隨著飼主對寵物照護品質要求提高，建立正確的食品選購觀念，從看懂成分、辨識標示到了解國際規範，才能真正落實飲食把關，讓寵物吃得安心，也讓飼主餵得更放心。