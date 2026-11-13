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底特律活塞今日在客場與華盛頓巫師展開一場驚心動魄的雙延長大戰。活塞當家少主康寧漢（Cade Cunningham）打出生涯代表作，全場狂轟生涯新高的52分，並送出11次助攻且「零失誤」，成為NBA歷史上首位達成此項不可思議數據的球員，率領活塞最終以144：140雙殺巫師，收下2連勝，同時讓巫師苦吞6連敗。本場比賽康寧漢上陣將近48分鐘，全場25投16中，包含三分線外5投3中，以及高達18罰17中的超高罰球把握度。他不僅攻下52分、5籃板與11助攻，還附帶1抄截與1阻攻。最令人震撼的是，在如此龐大的球權消耗與高強度的雙延長血戰中，他竟然沒有發生任何一次失誤。根據數據統計，康寧漢正式成為NBA歷史上第一位在例行賽單場繳出至少「50分、10助攻且0失誤」的球員。賽後活塞官方社群也曬出圖片讚嘆：「康寧漢今晚創造了歷史。」而他本場的52分，也追平了亞德利，並列活塞隊史單場得分第四高，，僅次於史戴克豪斯（Jerry Stackhouse，57分）、崔普卡（Kelly Tripucka，56分）與戴夫·賓（Dave Bing，54分）。除了康寧漢的神級發揮，活塞二年級生奧薩爾·湯普森（Ausar Thompson）同樣表現全面。他出戰將近43分鐘，15投8中拿下17分、11籃板、11助攻、3抄截與3阻攻，順利收下個人NBA生涯首次大三元。這兩人的火燙表現，也聯手為NBA歷史寫下新頁：這是NBA史上首度出現同一支球隊在單場比賽中，同時有一名球員達成「50分以上且10次助攻以上」，且另一名隊友完成「大三元」的壯舉。面對活塞的強勢踢館，背靠背出賽的巫師展現了極強的韌性。常規時間第四節讀秒階段，崔楊（Trae Young）飆進高難度的追平三分球將比賽逼入延長。雙方一路激戰至第二度延長賽，活塞才靠著康寧漢與湯普森的連續取分壓制對手，加上巫師禁區核心戴維斯（Anthony Davis）犯滿離場，最終活塞才驚險收下勝利。巫師方面，崔楊奮戰45分鐘，繳出37分、14助攻，戴維斯貢獻30分、15籃板；薩爾（Alex Sarr）也高效挹注30分與8籃板。儘管三人合力攻下97分，依舊無法終止球隊的連敗泥沼。賽後崔楊無奈表示：「當你打得這麼好卻沒能贏下比賽時，確實很艱難。但如果我們繼續這樣打球，我相信我們可以贏下很多場比賽。」值得一提的是，根據知名記者史坦（Marc Stein）統計，康寧漢是本季全聯盟第4次出現單場50分以上的表現。此前，唐西奇已兩度轟下超過50分，文班亞馬也曾完成一次。