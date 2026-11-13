任天堂旗下經典遊戲《薩爾達傳說》迎來40週年，1998年推出的傳奇作品《薩爾達傳說：時之笛》也登上 Nintendo Switch 2！不只是單純移植，而是針對新主機全面重製，從遊戲畫面、操作方式到音樂演出都有升級。沒想到上市短短4天，全球銷量就突破520萬套，其中日本市場貢獻81萬套，一舉刷新任天堂自家發行 Switch 2 遊戲的同期銷售紀錄，再次證明經典遊戲的魅力。
《薩爾達傳說：時之笛》4天賣破520萬套！創Switch 2銷售新紀錄
《薩爾達傳說：時之笛》最早於1998年在 Nintendo 64 推出，是《薩爾達傳說》系列首款採用3D畫面的本傳作品，也是許多老玩家心中的經典神作。這次 Switch 2 重製版保留原作最具代表性的時間旅行玩法，玩家將操控主角林克，穿梭於少年與成年兩個時代，利用不同時期擁有的能力、武器及道具解開謎題，探索海拉魯世界。
根據任天堂公告，《薩爾達傳說：時之笛》於11月5日全球同步上市，短短4天內，全球累積銷量便突破520萬套，其中日本市場售出約81萬套，統計包含實體版及數位下載版。這項成績也讓《薩爾達傳說：時之笛》成為任天堂自行發行的 Switch 2 遊戲中，上市前4天全球銷量最高的作品。
與過去版本相比，重製版除了全面翻新畫質，也加入重新編製的管弦樂配樂、角色語音及擴充劇情演出，同時改善鏡頭與移動操作，讓第一次接觸系列的新玩家更容易上手，也能讓老玩家重新體驗當年的冒險感動。
《薩爾達傳說》40週年驚喜不斷！手機也能輔助遊戲冒險
除了畫面及操作全面升級，《薩爾達傳說：時之笛》Switch 2重製版也支援手機應用程式「Nintendo Switch App」中的「ZELDA NOTES」服務，玩家可以透過手機查看冒險紀錄、挑戰遊戲知識測驗，甚至創作及分享自己的陶笛旋律，為遊戲增添更多樂趣。值得注意的是，使用「ZELDA NOTES」只需要免費的任天堂帳號，不必額外訂閱付費服務 Nintendo Switch Online。
今年適逢《薩爾達傳說》系列誕生40週年，任天堂除了推出《時之笛》重製版，也同步推出40週年紀念版 Switch 2 主機、Pro 控制器及便攜包等限定周邊。隨著這款經典作品開賣便繳出520萬套的亮眼成績，也為系列40週年寫下新的銷售紀錄。
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《薩爾達傳說：時之笛》最早於1998年在 Nintendo 64 推出，是《薩爾達傳說》系列首款採用3D畫面的本傳作品，也是許多老玩家心中的經典神作。這次 Switch 2 重製版保留原作最具代表性的時間旅行玩法，玩家將操控主角林克，穿梭於少年與成年兩個時代，利用不同時期擁有的能力、武器及道具解開謎題，探索海拉魯世界。
與過去版本相比，重製版除了全面翻新畫質，也加入重新編製的管弦樂配樂、角色語音及擴充劇情演出，同時改善鏡頭與移動操作，讓第一次接觸系列的新玩家更容易上手，也能讓老玩家重新體驗當年的冒險感動。
除了畫面及操作全面升級，《薩爾達傳說：時之笛》Switch 2重製版也支援手機應用程式「Nintendo Switch App」中的「ZELDA NOTES」服務，玩家可以透過手機查看冒險紀錄、挑戰遊戲知識測驗，甚至創作及分享自己的陶笛旋律，為遊戲增添更多樂趣。值得注意的是，使用「ZELDA NOTES」只需要免費的任天堂帳號，不必額外訂閱付費服務 Nintendo Switch Online。
今年適逢《薩爾達傳說》系列誕生40週年，任天堂除了推出《時之笛》重製版，也同步推出40週年紀念版 Switch 2 主機、Pro 控制器及便攜包等限定周邊。隨著這款經典作品開賣便繳出520萬套的亮眼成績，也為系列40週年寫下新的銷售紀錄。