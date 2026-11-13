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適逢美國退伍軍人節期間，一段橫跨最高殿堂NBA賽場、阿富汗前線戰區與華爾街頂級金融圈的傳奇人生，再度在全美體育界引發熱烈致敬！曾效力紐約尼克與密爾瓦基公鹿的213公分前NBA中鋒馬歇爾・普拉里（Marshall Plumlee），在2018年高掛球鞋告別職業籃壇後，並未選擇轉任教練或球評，而是毅然展開軍旅生涯，更考入美國精銳特種作戰部隊「第75遊騎兵團」兩度派駐阿富汗前線，退伍後甚至一路攻進哈佛商學院與華爾街巨頭黑石集團（Blackstone），演繹出好萊塢電影都不敢寫的熱血三段人生。現年34歲的普拉里出身著名的「普拉里籃球世家」，與兩位兄長梅森（Mason Plumlee）、邁爾斯（Miles Plumlee）皆為杜克大學出產的NBA長人。在杜克大學傳奇名帥「K教練」薛沙夫斯基（Mike Krzyzewski）麾下效力期間，普拉里於2015年隨隊勇奪NCAA全國總冠軍；2015-16大四賽季更接任球隊隊長，繳出場均8.3分、8.6籃板與1.6次阻攻的硬漢數據。2016年NBA選秀落選後，普拉里憑藉拚勁獲得紐約尼克青睞，菜鳥球季出賽21場（場均1.9分、2.4籃板），並曾在發展聯盟單場狂抓籃板立功，隔季轉戰密爾瓦基公鹿出賽8場，NBA生涯累計出賽29場。儘管職業舞台的發展不如兩位哥哥長久，並在2018年逐漸淡出籃壇，但外界鮮少知道的是，他隨後的從軍之路絕非失意後的臨時起意。早在就讀杜克大學期間，普拉里便同步加入陸軍預備軍官訓練團（ROTC），成為杜克男籃近30年來第一位在繁重NCAA賽程中同時接受軍事訓練的球員；甚至在披上尼克戰袍征戰NBA期間，他仍具備紐約陸軍國民兵身分，長年遊走於職業球場與軍事基地之間。2018年正式告別職業籃球後，普拉里轉服美國陸軍現役步兵軍官，並於2019年迎來軍事生涯最殘酷的試煉——為期約61天的「美國陸軍遊騎兵學校（Ranger School）」。這項被譽為全球最嚴苛的戰鬥領導課程，學員必須在嚴重睡眠不足與極度飢餓的狀態下，背負重裝進行長距離行軍、山地攀登與沼澤作戰，歷年平均淘汰率高達一半。普拉里不僅咬牙撐過地獄週順利結訓，更在典禮上親手將象徵榮譽的遊騎兵臂章交由母親替他別上。更令人敬佩的是，通過遊騎兵學校僅是取得資格，普拉里後續更憑藉過人意志通過層層選拔，正式進入隸屬美國特種作戰司令部（USSOCOM）的一線精銳特種部隊，擔任迫擊砲排排長。服役期間，普拉里曾執行戰鬥部署任務，最近一次更親身參與了2021年震驚全球的美軍撤離阿富汗行動。普拉里受訪時曾笑談，軍中絕大多數的裝甲載具、機艙座椅與降落傘具，全都是針對一般體型士兵設計；他必須在負重數十公斤裝備的情況下蜷縮擠進軍車，並在跳傘訓練時重新學習控制修長四肢的重心平衡。普拉里認為，外界常誤以為追逐職業運動夢想與報效國家只能二選一，但對他而言兩者相輔相成，軍校的紀律與領導統御幫助他站上NBA舞台，而籃球場上千錘百鍊的團隊默契，則讓他在戰場上能迅速凝聚弟兄士氣。2022年光榮退伍後，普拉里的傳奇仍未畫下句點。他隨即考入世界最高學府之一的哈佛商學院黑石集團（Blackstone）並取得正式職位。