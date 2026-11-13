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▲本案總投資金額約達80億元，今日正式邁入動工階段，並以119年底完工為目標。（圖／記者陳美嘉攝，2026.11.13）

▲市府分回並將主導經營之618戶住宅單元，作為高科技產業的服務型員工宿舍。（圖／高市府捷運局提供）

由高雄市政府推動的「高雄捷運R17世運站東側A5街廓公辦都市更新案」，於今（13）日舉辦盛大的動土典禮。本案不僅是市府推動TOD指標案件，更是市政府主動配合國科會南科管理局所轄「楠梓第三產業園區」所需半導體產業後勤支援供應鏈廠辦設施，以及園區企業員工住宿設施空間，所進行公辦都更開發事業。尤其是本案申請都更審核程序，從都更事權計畫報核到取得建照，僅耗時5個月完成所有審查程序，可說是以最極速的公私協力審查作業，比高雄市原訂有「都更168」快速審查標準作業，更提前快了3個月完成，寫下高雄市都市更新審核作業最快速度的新標竿。副市長林欽榮表示，本案座落於高雄市楠梓區油廠段的捷運R17世運站東側A5街廓，為楠梓第三產業園區半導體產業發展，規劃A級商辦、員工宿舍、生活百貨所設計。本案基地面積廣達1.4公頃（約4,200坪），在整體開發規劃上，市府事先與南科管理局研議採行公辦都更招商投資開發，預定興建3棟主體建築，內部包含約1萬5,000坪現代化A級商辦、600坪高載重實驗室空間、1,000坪商業設施，供半導體供應鏈廠商進駐使用，並且規劃由市府分回並將主導經營之618戶住宅單元，作為高科技產業的服務型員工宿舍。全案經由公開徵選，並由日勝生活股份有限公司取得都更實施者的身分，並於今日正式動土。同時，基地也設置立體空橋直接連通捷運R17世運站，其中8支空橋基樁均已完工，將讓員工自捷運站下車後直接步行至上班地點或宿舍，落實以大眾運輸為導向的都市發展。捷運局長吳嘉昌表示，本案自115年4月28日簽訂合約並即同時將都更事業及權利變換計畫報核，接續在市府各局處積極協助審議下，全面展現高效率，在短短4個月內，即完成都市計設審議、交通影響評估審議、事業計畫及權利變換計畫審議，事權計畫於115年10月2日核定；隨後更僅用1個月的時間，於115年10月30日順利取得建築執照。合計從事權計畫報核到取得建照，僅耗時5個月，以極快的公私協力速度，比高雄市訂定「都更168」標準作業，更提前3個月即能完成所有申請程序，寫下都市更新效率的新標竿。本案總投資金額約達80億元，於115年11月13日正式邁入動工階段，並以119年底完工為目標。面對周邊楠梓產業園區台積電進駐及半導體S廊帶的蓬勃發展，本案將有效回應急遽增長的產業需求，打造兼具產業辦公與優質生活機能的TOD示範基地。今日的動土典禮象徵著北高雄門戶蛻變的開始。本案不僅落實了捷運導向開發的城市永續藍圖，其「事權計畫報核到取得建照僅耗時5個月期程」卓越成果，更驗證了高雄市政府推動都市更新「效率、公開、透明」的實力，為未來的公辦都更案樹立了全新典範，本案完工後，屆時將為北高雄注入強大的產業與生活新動能。