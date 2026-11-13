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台股10月遭遇國際資金調節修正，第四法人展現成熟投資人姿態，不僅逢低進場ETF，元大台灣50(0050)單月扣款金額更突破130億元，領軍全市場單月定期定額扣款金額寫下375億元新高。投信投顧公會公布10月定額定額數據，0050單月扣款金額創130.6億新高，較2025年同期增加73.1億，年增達127%，穩居市場第一；第二名0056單月扣款金額同步突破22.1億新高，兩檔佔全體定期定額金額比重近半。法人分析，0050為成立最久的市值型ETF，指數邏輯歷經多空考驗，無人為選股錯誤並與時俱進，完整參與台股與企業成長。0056則聚焦具獲利與配息潛力的企業，近年來受惠於AI需求強勁，推升0056股價、配息表現同步走升，進一步強化長期配置吸引力。0050成立以來至11/12累積報酬達2,197 %，換算年化報酬率約15%，等於資金投入約5年即可翻倍成長，持續吸引投資人數、定期定額戶數與扣款金額持續突破新高，位居台股ETF領先地位。法人分析，台股修正之際，投資人展現「成熟投資人」操作策略，除把握大跌當日積極進場，定期定額亦不減反增。今年以來至11/12，0050累積淨申購金額達8,909億，已是2025年全年的2.6倍，挑戰全年兆元。隨著投資人從交易走向配置，緊抱指數成為震盪行情中的投資主旋律，未來有望為台股反彈動能增添助力，更成為支撐後續多頭行情的重要基石。