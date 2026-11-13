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蘇巧慧拿下10區 李四川僅在永和占優勢

侯友宜滿意者也有33.9%挺蘇巧慧 中間選民近半未決定

李四川：民調都會參考

蘇巧慧：11月28日才是最終戰

2026新北市長選戰進入最後倒數，根據今（13）日最新民調，民進黨候選人蘇巧慧以44.0%支持度領先國民黨李四川的35.6%，雙方差距達8.4個百分點；若只看「一定會投票」的選民，差距更擴大至11個百分點。值得注意的是，蘇巧慧在新北11個市議員選區中領先10區，李四川僅在永和占優勢。對此，李四川表示各項民調都會參考，值得參考的部分會持續加強；蘇巧慧則強調，11月28日投票結果才是最終戰。《鋒燦傳媒》今公布最新民調，蘇巧慧以44.0%支持度領先李四川的35.6%，雙方差距達8.4個百分點。若只看「一定會投票」的選民，蘇巧慧支持度進一步提高至47.7%，李四川則為36.7%，差距擴大至11個百分點。從區域來看，新北市11個市議員選區中，蘇巧慧在10個選區領先，李四川僅在傳統藍營優勢區永和領先近3個百分點，中和、新店則由蘇巧慧占上風；人口最多的板橋區，蘇巧慧也領先超過9個百分點。性別方面，蘇巧慧在女性選民中以41.7%領先李四川的29.7%，男性選民則以42.2%對36.7%領先。值得注意的是，現任市長侯友宜施政滿意度達70.7%，但滿意侯友宜施政的選民中，僅43.7%支持李四川，另有33.9%支持蘇巧慧。政黨支持方面，87.7%民進黨支持者力挺蘇巧慧，84.7%國民黨支持者支持李四川，民眾黨支持者則有76.2%挺李四川。至於占全體選民28.3%的中間選民，目前有24.4%支持李四川、21.7%支持蘇巧慧，另有47.6%尚未決定或沒有意見。此外，73.9%受訪者表示一定會投票、18.9%可能會投票，合計投票意願達92.8%。而針對此民調結果，李四川在今政見會後受訪被問到，支持度落後蘇巧慧8.4個百分點，但該調查也被質疑民調樣本中，民進黨支持者比例高於藍白支持者合計，恐不符合新北選民結構，他僅表示，所有民調都會參考，尤其民調封關前應該還會有許多調查出爐，「這一些民調如果能夠值得參考的部分，我都會來加強。」蘇巧慧則表示，感謝這段時間以來的所有民調，團隊都會認真參考，對於不足的地方也將持續加強。她強調，「畢竟我們是要到11月28日投票出來的這個結果，才算是這趟旅程的最終戰」。該調查由《鋒燦傳媒》委託台大政治系教授張佑宗設計規劃，採「混合模式」法，結合CATI電話訪問與網路調查，針對戶籍在新北市且有投票權選民進行。本調查電話訪問由全方位市場調查公司執行；網路調查則由台大動態民意研究平台及創市際共同執行。本調查有效樣本為2,033位（市話調查1,005份，網路調查1,028份）；調查將市話與網路樣本合併，並將市話與網路樣本比例調整為1：1，再依據新北市人口之性別、年齡及行政區結構進行加權處理。調查時間為中華民國115年11月4~10日。抽樣誤差在95%信賴水準下，整體百分比之抽樣誤差在正負2.17%以內。