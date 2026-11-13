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微軟Outlook、Teams大當機！台美日上班族反應大不同

▲Outlook與Teams服務異常，微軟初步調查認為與伺服器健康檢查失敗有關，暫未發現遭網攻跡象。（圖／翻攝Outlook頁面）

微軟旗下Microsoft 365、Outlook及Teams今（13）日發生全球大規模服務異常，影響美國、日本以及台灣等上萬名使用者，不少上班族的工作進度被迫中斷。微軟初步調查指出，此次Outlook及Microsoft 365服務中斷，原因與伺服器健康檢查失敗有關，目前尚未發現網路攻擊跡象。有趣的是，故障發生後，台灣、美國、日本網友大不同，美國員工第一時間先確認自己是否遭到裁員，日本上班族忙著抱怨工具失靈，台灣網友則悠閒吃起早餐，嗨喊：「可以下班了吧？」形成跨國社畜鮮明的反應對比。一名在美國工作的男網友在臉書分享，同事發現Outlook無法使用後，第一個反應竟不是急著處理系統問題，而是小心確認自己是否遭公司解僱。他笑說：「畢竟這年頭連創業老闆都會被解僱。」確認不是裁員通知後，同事們隨即分成兩派：一群人積極尋找替代方式，努力維持原定視訊會議與工作進度；另一群人則認為既然系統不能用，乾脆宣布下班，甚至直接離開辦公室。這次故障也在日本社群平台X掀起討論，不少人因工作工具無法正常使用而大受影響，紛紛抱怨「Outlook不能用，真的完蛋了」、「Teams的搜尋功能也掛了」、「Copilot不能用真的很慘」。不過，當然也有網友趁機開起玩笑，直呼「今天是不是可以不用工作了？」、「現在可以回家了嗎？」、「今天大家都別工作了，從中午開始喝酒吧」，希望把系統故障變成意外獲得的假日。相較於美國員工擔心飯碗不保，日本網友苦於工作受阻，台灣社群的留言則充滿悠閒早餐氛圍以及社畜式幽默，「台灣也開不了，可以下班了吧」、「太好了，可以悠閒吃早餐」、「老闆也很無奈，直接叫大家早早去吃午餐沒關係，賺到半天」、「謝謝 Microsoft 工程師撐住黑色星期五，社畜真正感謝！」