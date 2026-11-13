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盤點8年執政措施！從0至6歲國家一起養，一路到長照3.0

蔡英文坦言不完美：在困境中堅持價值，實現對台承諾

再談沒有自己的孩子！蔡英文：不會減少對台灣未來的關心

前總統蔡英文日前因資深音樂人羅大佑公開質疑她沒有結婚生子，是否真能為下一代著想，引發性別與生育議題爭議。蔡英文今（13）日稍早再度透過臉書發聲，以長文回應外界討論，不僅坦言「我確實沒有自己的孩子」，更進一步盤點自己執政8年的育兒、長照、減稅及居住政策，並罕見承認「執政並不完美，也犯過錯」，但強調自己對台灣下一代的照顧與關心也不會減少。蔡英文在貼文中首先談到少子女化問題，指出從日本、韓國到歐洲，該議題都是許多先進國家共同面臨的挑戰，而台灣也不例外。她坦言，自己擔任總統的8年間，雖然推動許多政策，仍未能抵擋少子女化趨勢，但生不生孩子是個人選擇，政府應該協助有意願生育的家庭，讓他們不必獨自承擔所有的壓力。蔡英文進一步指出，當年政府推出「0-6歲國家跟你一起養」政策，透過擴大公共托育、提高育兒津貼，減輕年輕父母的經濟壓力；針對同時面臨工作與家庭照顧責任的「三明治族群」，則推動長照2.0，後續由總統賴清德接續推動長照3.0，今年預算規模已超過1100億元。此外，面對各世代國人日益沉重的生活壓力，蔡英文也提到，政府持續調漲基本工資、推動減稅，並從高中職全面免學費、私立大專校院學雜費補助，到TPASS通勤月票等政策，希望從不同面向減輕民眾負擔；同時推動盤中零股交易制度，降低投資門檻，讓更多小資族及年輕人有機會參與台灣經濟發展。「我知道，這樣還不夠。」蔡英文直言，尤其是居住問題，過去政府修正《平均地權條例》，希望遏止房市炒作，也推動「囤房稅2.0」，提高多屋持有成本、減輕自住負擔，並透過興辦社會住宅、擴大包租代管及租金補貼，逐步建立更完整的居住支持體系。但她也坦承，直到今天，房價與房租仍讓許多年輕人感到沉重，這是政府必須繼續努力的地方。談到8年總統任期，蔡英文表示，自己經歷過疫情、非洲豬瘟，也面對許多國內外挑戰，一路走來起起伏伏、有起有落，並感謝台灣人民陪伴國家走過許多困難，她也直言：「我必須承認，我的執政並不完美，也犯過錯。」有些政策達到目標，有些政策的效果則不如原先期待，而自己一直在挫敗中反省、改進與調整，在困境中堅持價值，盡力實現對台灣的承諾。蔡英文最後強調，少子女化不可能只靠幾項政策就立即解決，政府必須持續改善居住、所得、托育、長照及職場環境，讓想成家、養育孩子的人能對未來更有信心；至於選擇不同人生道路的人，也應該獲得同樣的尊重。「我確實沒有自己的孩子，這是既定的事實。」文末，蔡英文再次回應自己的生育狀況，同時也堅定重申，這不會改變她想照顧台灣下一代的心情，也不會因為自己已經卸任總統，就減少一分對這個國家未來的關心。文章曝光短短不到1小時，至今已飆破5萬人按讚力挺。